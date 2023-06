Berner Patron am Wirtschaftsforum – «Vielleicht geht es uns in der Schweiz einfach zu gut» Peter Jakob hat seine Seilerei neu aufgestellt und die SCL Tigers gerettet. Er hadert aber mit dem Arbeitseifer, der Emmentaler Kleinräumigkeit und findet die Energiedebatte müssig. Julian Witschi Rahel Guggisberg

Dank der Expansion in Vietnam seien 40 Arbeitsplätze in Trubschachen entstanden, sagt der Unternehmer Peter Jakob (67). Foto: Dres Hubacher

Sie treten am Swiss Economic Forum in Interlaken auf. Das haben nur wenig Berner Unternehmer geschafft. Welche Botschaft wollen Sie zu Ihrem Thema «Herausforderungen für Schweizer KMU» rüberbringen? Auf dem Arbeitsmarkt sind wir derzeit besonders gefordert. Es ist schwierig, Fachkräfte und Nachwuchs zu gewinnen. Wir verzeichnen eine gewisse Fluktuation. Es gibt sehr gute Mitarbeitende, die kündigen, um mehrere Monate reisen zu gehen. Sie rechnen damit, danach sicher wieder eine gute Stelle zu finden. Oder bei einer Lohnerhöhung wollen einige das Pensum reduzieren, weil sie so genug verdienen. Das ist eine Wohlstandsfrage.

«Generell habe ich den Eindruck, in der Schweiz wird nicht mehr so gebissen.»

In welchen Bereichen ist der Fachkräftemangel gross? In allen. Früher konnte man bei einer freien Stelle ein Schild raushängen, und sofort meldeten sich Leute. Heute ist das nicht mehr so. Auch Lehrlinge zu finden, ist schwerer geworden. Es meldeten sich nur noch vier Personen für die zwei Lehrstellen.

Macht Ihnen die Generation, die jetzt in den Arbeitsmarkt eintritt, Sorgen? Generell habe ich den Eindruck, in der Schweiz wird nicht mehr so gebissen. Uns geht es sehr gut. Als Arbeitgeber muss ich halt gute Rahmenbedingungen bieten und mit den Mitarbeitenden anständig umgehen, ein gutes Klima haben. Die Arbeitsbedingungen werden immer wichtiger.

Zur Person Infos einblenden Peter Jakob (67) führt in dritter Generation das 1904 gegründete Unternehmen Jakob Rope Systems in Trubschachen. Die Gruppe stellt Architekturseile für Bauwerkkonstruktionen und Seilnetze her. Sie ermöglichen Fassadenbegrünungen oder beinahe transparente Barrieren für Tiergehege oder Aussichtsplattformen. Im Sicherheitsbereich dienen sie als Schutz- und Fallvorrichtungen. Jakob Rope Systems ist auch auf Seil- und Hebetechnik spezialisiert und hat 2016 die Habegger-Seilzüge übernommen. 2007 gründete Jakob eine Fertigung in Vietnam, 2019 wurden dort und in Trubschachen Neubauten eröffnet. In Trubschachen arbeiten heute 112 Personen, in Vietnam rund 500 Personen und in den Ländern USA, Deutschland, Österreich und Frankreich weitere 30 Beschäftigte. Der Umsatz erreichte 2022 rund 52 Millionen Franken. Peter Jakob ist verheiratet und hat drei Söhne. Er ist bekannt als Präsident des Eishockeyclubs SCL Tigers, in dessen Infrastruktur er seit 2009 investierte. Derzeit unterstützt Peter Jakob den Bau des zweiten Eisfeldes inklusive Athletikhalle, Restaurant, zusätzlicher Parkplätze und Tribünenerweiterung. (jw)

Wie ist Ihre Seilerei durch die Pandemie und ihre Krisenfolgen gekommen? Die Lieferketten waren nie unterbrochen, insbesondere nicht mit unserem Werk in Saigon in Vietnam. Die Frachtkosten schossen allerdings hoch. Aber wir konnten immer liefern und gute Projekte vollenden, etwa mit Seilnetzen für einen Neubau von Google in den USA oder für Zoo-Gehege in Singapur. Diese gaben uns eine gute Grundauslastung. Ich bin mehr als zufrieden, wie wir über die Runden gekommen sind.

Eine Maschine, mit der in Trubschachen Drähte zu Seilen verdreht werden. Foto: PD

Wie gehen Sie mit den gestiegenen Energiepreisen um? Das ist für uns kein grosses Problem, weil wir 70 Prozent des Stroms, den wir in Trubschachen benötigen, selber produzieren. Bereits 2006 haben wir die erste Solaranlage installiert, aus Überzeugung. Beim nächsten Gebäudeanbau werden wir weitere Panels montieren, um 100 Prozent zu erreichen – aufs Jahr gerechnet. Aber die Energiedebatte ist absolut müssig.

Warum ist das müssig? Die Schweiz hätte es in der Hand gehabt, die Energiewende schon längstens zu schaffen. Wir haben einfach zu wenig gemacht. 1991 bei der 700-Jahr-Feier der Eidgenossenschaft hat die CKW in unserer Region sechs Solar-Pilotanlagen realisiert. Und Swatch-Chef Nicolas Hayek schlug dann ein revolutionäres Kleinauto vor: Wenn vor 30 Jahren der politische und gesellschaftliche Wille und die Innovationsbereitschaft da gewesen wären, hätte die Schweiz eine führende Rolle einnehmen können. Wir haben das Geld, die Infrastruktur und das Know-how – knorzen aber lieber und sind Batzenklemmer.

Bei der kommenden Klima-Abstimmung kann die Schweiz die Weichen nochmals neu stellen. Ja, aber es wird vorab primitiv debattiert, wonach die Schweiz beim Klimaschutz keine Rolle spiele, weil wir nur für ein halbes Promille des CO 2 -Ausstosses verantwortlich seien. Zuerst sollen also die Menschen in Bangladesh, Pakistan oder Südsudan ihre Hausaufgaben machen, bevor wir vielleicht auch – das ist doch völlig daneben. Wir sind einfach zu wenig mutig, zu wenig innovativ.

Hätten Sie auch früher mehr machen können fürs Klima? Wir waren früh sehr offen. Wir haben bei den Solaranlagen oder dem ökologischen Neubau in Saigon nicht darüber diskutiert, ob das rentiert, sondern ob wir das stemmen können. Nötigenfalls haben wir etappiert. Müsste ich Finanzanalysten und Shareholder befriedigen, dann hätte ich trotz fester Überzeugung kaum gewagt, so langfristig Risiken einzugehen.

Ein Kassenschlager sind Seilnetze, zum Beispiel für Tiergehege oder als Kletterhilfe für Pflanzen an Fassaden. Foto: Dres Hubacher

In Vietnam, wo Mitarbeitende Seilnetze fertigen, konnten Sie im Lockdown immer weiter produzieren? Ja, aber zeitweise nur, weil etwa die Hälfte der 500 Mitarbeitenden in der Fabrik wohnen ging. Die Regierung hatte nämlich den Menschen verboten, rauszugehen, selbst zur Arbeit zu pendeln, war nicht erlaubt. Unsere Mitarbeiter sagten uns, sie fühlten sich in unserem Neubau sicherer, weil sie in ihren Familien oft in grossen Gemeinschaften auf engem Raum leben.

Das machten sie wirklich einfach so freiwillig? Wir zahlten ihnen einen Bonus, und eine Küchenmannschaft verpflegte sie. Wir hatten auch WC und Duschen installiert. Auch Sport- und Freizeitanlagen waren vorhanden. Das neue Gebäude hat uns gerettet, weil es ideal ist, mit vielen Grünflächen und eigener Stromversorgung. Die Mitarbeitenden schliefen auf Matten. So eine Situation über 12 Wochen lang ist in der Schweiz unvorstellbar.

Die neue Fabrik von Jakob in Saigon. Um Energieverbrauch und Emission zu reduzieren, wurden natürlich durchlüftete Räume und grüne Fassaden erstellt. Dies auch mit Seilen und Edelstahlnetzen aus eigener Produktion. Foto: PD

Sie haben 2016 den Thuner Seilzug-Hersteller Habegger übernommen und letztes Jahr den Standort geschlossen. Warum? Wir haben das ehemalige Fabrikgebäude der Familie Habegger nicht gekauft. Sondern es war von Anfang an der Plan, die Synergien zu nutzen, wenn wir Seile und Habegger-Seilzüge unter einem Dach fertigen. Dazu haben wir in Trubschachen ausgebaut. Die Übernahme war ein sehr guter Entscheid. Seile und Seilzüge gehören zusammen.

Wie ist Ihr Führungsstil? Ich schiesse nie einfach drein und sage, ich bin der Jakob, mir gehört die Firma, ich weiss, wie es geht. Nein, ich habe mich immer mit starken Teammitgliedern umgeben. Auch wenn ich glaube, eine gute Idee zu haben, muss ich immer dafür kämpfen und überzeugen können. Für die Fabrik in Vietnam etwa hatte ich anfangs null Unterstützung. Ich wurde vielmehr von vielen gefragt, muss ich um meinen Job fürchten, geht bald alles dorthin. So haben wir dort mit einem Lohnfertiger angefangen und behutsam ausgebaut. Dank der Expansion unserer Fertigung in Vietnam mit den weltweit erfolgreichen Architekturseilen und Seilnetzen sind in den letzten zehn Jahren in der Schweiz 40 Arbeitsplätze entstanden.

Was könnte der Wirtschaftsstandort Bern besser machen? Wir müssen innovativer sein, wir sind zu verhalten. Im Entlebuch wenige Kilometer von hier haben Gemeinden fusioniert, Marbach und Escholzmatt. Hier ist es nicht einmal ein Thema. Dabei hat eine CS-Studie kürzlich gezeigt, dass das obere Emmental von 110 untersuchten Regionen bezüglich Standortqualität auf Rang 108 liegt.

Die Steuern sind hier halt hoch, die Verkehrserschliessung ist schlecht. Nicht nur das, sondern wir haben einen grossen Teil der Industrie verloren. Auf der anderen Strassenseite war zum Beispiel Mauerhofer Söhne, das erste Käseexporthaus der Schweiz. Wir hatten etliche Käsebarone im Emmental, viele Textilunternehmen, Lederverarbeiter, Sägereien. Diese sind innerhalb von zwanzig Jahren fast vollständig verschwunden. Kaum jemand hat sich dagegen gewehrt.

Was wäre gegen diesen Niedergang nötig gewesen? Es hätte ein Gebiet für einen tollen Industriepark definiert werden müssen. Zum Beispiel in Emmenmatt im Dreieck Langnau, Konolfingen, Burgdorf. Das hat in unseren kleinräumigen Gemeindestrukturen aber keine Chance gehabt. Vielleicht geht es uns einfach zu gut.

«Es geht um das Selbstwertgefühl, den Grossen beweisen zu können, wir sind jemand.»

Man kennt Sie weit herum als Präsident der SCL Tigers. Sie spielten nie Eishockey, warum die Passion dafür, doch Heimatstolz? 2009 stand der Club vor dem Konkurs. Jakob Rope Systems war schon länger Sponsor. Am Familientisch haben die Söhne darüber gesprochen. Ich habe dann rumtelefoniert und jeder fand, «man» sollte etwas machen. Und so habe ich mich halt engagiert. Heute bin ich stolz auf das KMU SCL Tigers. Es ist der achtgrösste Arbeitgeber in Langnau. Und ich möchte das Areal weiterentwickeln.

Sie planen weiterhin den Bau eines Sporthotels? Ja, ich habe die nötigen Liegenschaften gekauft. Das Areal so nahe beim Bahnhof wäre ideal. Ein Zentrum für die Region. Es ist mir sehr wichtig, dass nicht nur die grossen Städte Spitzensport haben. Wir haben eine tolle Fanbasis. Die Leute in der Region unterstützen den Eissport. Für die Zukunft müssen wir die nötige Infrastruktur entwickeln. Das stachelt auch mich an, es «denen» zu zeigen. Es geht um das Selbstwertgefühl, den Grossen beweisen zu können, wir sind jemand.

Sie sind nun 67-jährig, wie lange leiten Sie Jakob Rope Systems noch? Ich lasse das offen. Unsere Firma hat ein tolles junges Management, an das ich bereits viele Aufgaben übergebe. Die nächste Generation der Familie Jakob ist ebenfalls in die Führung und Zukunft der Firma eingebunden. Und mit den Investitionen in unsere Standorte in Trubschachen und Saigon haben wir gute Voraussetzungen für die Zukunft geschaffen.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. Mehr Infos @JWitschi Rahel Guggisberg arbeitet bei der Wirtschaftsredaktion vom Bund und der «Berner Zeitung BZ». Ausgebildet als Lehrerin und Juristin, hat sie 2008 den Sprung in den Journalismus gemacht. Sie ist Dozentin für Wirtschaftsrecht an der Fernfachhochschule FFHS. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.