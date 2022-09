Der BSV verliert auch gegen GC – Vieles stimmt – nur das Resultat nicht Die Berner Handballer müssen sich 30:33 geschlagen geben. Trotz vierter Niederlage in Folge sehen Trainer und Spieler das Potenzial der Mannschaft. Livia Baeriswyl

Marco Strahm, hier im Spiel gegen Wacker Thun, zeigt mit dem BSV gute Ansätze. Archivfoto: Christian Pfander

Obwohl sich der BSV Bern bemühte, reichte es auch am Donnerstag nicht zu einem Sieg. In der zweiten Halbzeit drehte die Mannschaft auf. Das Team von Martin Rubin versuchte gegen den Gast aus Zürich Widerstand zu leisten und zeigte dem Heimpublikum ein spannendes Spiel. Phasenweise sah es für die Berner sogar nach einem Sieg aus. Bis knapp vor dem Ertönen der Schlusssirene blieb es ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Schliesslich ging GC als Sieger vom Platz.

Spannend bis zum Schluss

In der 58. Minute stand es 30:30 – das Spiel war noch offen. Der 7-Meter-Wurf von GC-Spieler David Hrachovec brachte den Gästen die Führung, die sie bis zum Schluss der Partie behalten konnten.

Die Enttäuschung bei den Gastgebern war da. Dennoch wirkte Trainer Rubin nicht unzufrieden. Der Einsatz der Mannschaft stimme. Ähnlich sehen es die Spieler. Simon Getzmann sprach die gute Energie des Teams an. Nicht zu Unrecht wurde der Linkshänder zum besten Spieler seiner Equipe gewählt. Ein Drittel der Berner Tore wurde von ihm geschossen, und dies mit einer hundertprozentigen Treffsicherheit.

Die Defensive ist das Problem

Besonders die Deckungsleistung der ersten Halbzeit verlief laut Rubin nicht wunschgemäss. Die Zürcher konnten sich zu viele Treffer sichern. An der Offensive mangelt es nicht: «Wir machen 30 oder sogar mehr Tore, bekommen aber auch so viele», erzählt Rubin. Es gilt die Deckung zu verbessern, kompromissloser zu sein und einander mehr zu helfen.

Ein Sieg hätte dem Team gutgetan. Es folgen zwei Auswärtsspiele. Getzmann weiss, dass die Mannschaft in der vergangenen Saison in der Fremde Schwierigkeiten hatte. «Ein Polster wäre super gewesen», sagt er. Nun gilt es für jeden Punkt zu kämpfen. Man sieht und weiss, dass das Team gewinnen kann. Das muss in die folgenden Spiele mitgenommen werden.

Trainer Martin Rubin gibt seinem Team Anweisungen. Archivfoto: Raphael Moser

In der Rolle des Aussenseiters

Bereits am Mittwoch steht das zweite Auswärtsspiel der Saison gegen die favorisierten Kadetten an. Ein weiteres Mal werden die Berner als Aussenseiter bezeichnet. Im letzten Spiel in Schaffhausen unterlag der BSV 30:35 – die Berner konnten also bereits zeigen, dass sie gegen den Meister mithalten können.

«Auswärts in Schaffhausen hat man nichts zu verlieren», sagt Flügelspieler Marco Strahm. Er ist überzeugt, dass ein Sieg durchaus möglich ist. Die Nordostschweizer haben bisher keinen wirklich deutlichen Sieg nach Hause geholt sowie eine Niederlage letzte Woche gegen Luzern einstecken müssen. «Was rauskommt, ist egal – ich will die mutige Mannschaft sehen, die ich auch gegen GC in vielen Phasen gesehen habe», so die Devise von Rubin.

Fehler gefunden?Jetzt melden.