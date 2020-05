Vor 20 Jahren in Trubschachen – Vieles ist anders – und doch gleich Marianne Kühni und Thomas Linder haben vor zwei Jahrzehnten die Bäregghöhe neu eröffnet. Unterdessen ist das Restaurant geschlossen – aber Gastgeber sind sie nach wie vor. Cornelia Leuenberger

Marianne Kühni und Thomas Linder auf der Terrasse vor ihrem Haus. Auch ihre Gäste schätzen die Aussicht übers Emmental. Foto: Brigitte Mathys

In der «Berner Zeitung» vom Samstag, 6. Mai 2000, war zu lesen: «In der Bäregghöhe kehrt wieder Leben ein». Marianne Kühni und Thomas Linder hatten die Wirtschaft gekauft, renoviert, und nun stand die Eröffnung an. Die neuen Besitzer hatten nur sanft Hand angelegt am alten Gebäude. Der Aussenanstrich war neu, innen wurde unter anderem die Täferdecke entfernt und die alte Bemalung zum Vorschein gebracht. Geblieben waren die alten Lampen.