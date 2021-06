Sturmregen in der Region Thun – Vielerorts Wassereinbrüche wegen Gewitter Zum dritten Mal innert gut 24 Stunden ist die Region Thun/Aaretal von einem Gewitter heimgesucht worden. In einem Heimberger Sportgeschäft drang das Wasser durch Wände und Decken. Gabriel Berger/sda

Nach den zwei heftigen Gewittern vom Vortag ist am späteren Montagnachmittag erneut ein Gewitter- und Hagelzug über das obere Aaretal im Gebiet Heimberg und Uttigen gezogen. Von grösseren Schäden hatte die Kantonspolizei zunächst noch keine Kenntnisse. Gegen 20 Uhr sagte eine Sprecherin der Einsatzzentrale in Thun, dass bisher rund 20 Meldungen eingegangen seien – «hauptsächlich aus Uetendorf und Heimberg». In Uetendorf sei ein Baum auf eine Strasse gestürzt.

Ausrücken musste im Raum Thun vor allem die Feuerwehr. Verschiedentlich kam es zu Wassereinbrüchen in Kellern. Am stärksten betroffen war indes das Sportgeschäft Decathlon an der Blümlisalpstrasse in Heimberg: Laut einer Leserreporterin drang das Wasser durch Decken und Wände. Die Polizei bestätigte diesen Sachverhalt. Das Geschäft soll nach ersten Informationen am Dienstag geschlossen bleiben.

Eine weitere Leserreporterin meldete starken Hagel aus dem Thuner Lerchenfeld, wo Gärten stark in Mitleidenschaft gezogen worden seien. Zudem sei ein Baum auf das Dach eines Einfamilienhauses gekracht. Aus Steffisburg wiederum berichtete eine dritte Leserreporterin von zwetschgengrossen Hagelkörnern. Kurz nach 18 Uhr waren laut der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vielerorts in der Region Thun Vorgärten, Felder und Dächer mit Hagelkörnern übersät. Weder die Polizei noch die anderen genannten Quellen hatten bis am Abend Kenntnis von allfälligen Verletzten im Zuge der Gewitter.

Auf dem Wetterradar von Meteo Schweiz ist das Gewitter, das am Montagabend um 17 Uhr über die Region Thun hinweg zog, gut zu erkennen. Die hellblauen Punkte symbolisieren Hagel. Foto: Screenshot/MeteoSchweiz

