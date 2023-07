Eingebürgerte zum 1. August – «Vielen ist nicht bewusst, wie toll sie es in der Schweiz haben» Wie blicken eingebürgerte Schweizerinnen und Schweizer auf dieses Land und seinen Nationalfeiertag? Wir haben bei fünf von ihnen nachgefragt. Cedric Fröhlich Sarah Buser Quentin Schlapbach

Manche wurden hier geboren. Andere kamen als Teenager oder der Liebe wegen. Alle sind sie eingebürgert. Fünf Menschen, fünf Gespräche über die Schweiz. Fotos: Beat Mathys, Dres Hubacher

1. August – die Schweiz feiert sich und das Leben in diesem kleinen, tollen, mühsamen, steinreichen, ambivalenten Land. An diesem einen Tag im Jahr wird in Turnhallen, neben Höhenfeuern und bei Grillabenden laut darüber nachgedacht, was es heutzutage heisst, Schweizerin und Schweizer zu sein.