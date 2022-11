Gewerkschaften fordern Teuerungsausgleich – Vielen Bernern droht Kaufkraftverlust Die Löhne steigen weniger stark an als das Preisniveau, die Gewerkschaften fordern den Kanton jetzt zum Handeln auf – zu Recht? Carlo Senn Alexandra Elia

Knapp tausend Personen protestieren am Freitagnachmittag für den vollen Teuerungsausgleich für Angestellte des Kantons Bern. Foto: Marcel Bieri

Die Stimmung ist noch verhalten, als sich knapp tausend Personen am späten Nachmittag auf dem Berner Waisenhausplatz versammeln. Eine breite Allianz aus Gewerkschaften und Organisationen nimmt an der Kundgebung teil. Sie vertreten unter anderem Lehrpersonen, Physiotherapeuten, Hebammen und Angestellte der Kantonspolizei. Und sie alle spüren den Kaufkraftverlust – «Preise rauf, Löhne rauf» ist der Slogan der Anwesenden.

Der geplante Teuerungsausgleich der Kantonsregierung geht den Gewerkschaften zu wenig weit. Im Budget ist lediglich ein Ausgleich von rund 2 Prozent vorgesehen. Die Gewerkschaften fordern den Kanton aber auf, die Löhne stärker zu erhöhen.

Die Inflation ist in der Schweiz tatsächlich auf Rekordniveau: Im Oktober lag sie gegenüber dem Vorjahr bei 3 Prozent. Steigen die Löhne also nicht, haben Arbeitnehmende de facto 3 Prozent weniger Geld für Ausgaben zur Verfügung – im Fachjargon spricht man von sinkenden Reallöhnen.

Die Appelle der Rednerinnen und Redner zeugen aber auch von einer Dringlichkeit jener Branchen, die schon länger am Anschlag sind – beispielsweise diejenige der Pflegenden: «Liebe Berner Regierung, wann wacht ihr auf und überdenkt eure Prioritäten?», fragt denn auch die erste Rednerin Andrea Lienhardt von der Sektion Bern des Schweizer Berufsverbands für Pflegefachpersonen.

Kaufkraft betrifft alle

Doch wie sieht die Situation bei anderen Angestellten im Kanton aus? Die Stadt Bern hat ihren Mitarbeitenden kürzlich einen vollen Teuerungsausgleich von 3 Prozent gewährt, was jedoch zu Kritik geführt hat, wie diese Zeitung berichtete.

Auch der Kanton Zürich hat mitgeteilt, die Löhne aufgrund der Teuerung um 3,5 Prozent zu erhöhen – trotz Defizit im Budget.

Der Teuerungsausgleich für die Bundesangestellten liegt dieses Jahr zwischen 2 und 3 Prozent. Die Gewerkschaften haben sich mit dem Bundesrat auf einen Kompromiss geeinigt, wie Christoph Jakob vom Schweizerischen Verband des Personals für Öffentliche Dienste (VPOD) mitteilt. Die definitiven Zahlen kommuniziert der Bund dann Anfang Dezember.

Die bundesnahen Betriebe Post und SBB haben noch keine Zahlen kommuniziert, sie tun dies normalerweise erst Ende Februar.

In der Privatwirtschaft sieht es teilweise noch weniger rosig aus. So steigen die Löhne schweizweit laut Berechnungen der Grossbank UBS nur um 2,2 Prozent. Laut Adrian Haas vom Handels- und Industrieverein des Kantons Bern befinden sich auch die meisten Berner Unternehmen in diesem Bereich. Gleichzeitig ist der Kostendruck für die Unternehmen hoch. Im Schnitt sinkt also die Kaufkraft der Bernerinnen und Berner.

«Preise rauf, Löhne rauf» ist der Slogan der Anwesenden. Foto: Marcel Bieri

Aus diesem Grund schreibt die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich in einem aktuellen Bericht von intensiven Lohnverhandlungen. Es sei klar, dass aufgrund der Inflation Forderungen für Lohnerhöhungen vonseiten der Arbeitnehmenden kommen.



Ökonom befürwortet Lohnerhöhung

Auch Aymo Brunetti, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern, findet grundsätzlich eine Anpassung der Löhne an das gestiegene Preisniveau ökonomisch gerechtfertigt. Wenn die Inflation tatsächlich 3 Prozent beträgt, sei eine Erhöhung in dieser Grössenordnung «wenig problematisch».

«Die Löhne sollten nicht überproportional steigen.» Aymo Brunetti, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Bern

Wenn die Unternehmen über Preiserhöhungen höhere Erträge erwirtschaften können, ist es gemäss Brunetti im Sinne der Arbeitnehmenden, dass die Löhne angepasst werden. Ansonsten bedeute dies eine Lohnsenkung, weil die Kaufkraft zurückgeht.

Allerdings nicht mehr als die Inflationsrate: «Die Löhne sollten nicht überproportional steigen.»

Das heisst, eine Lohnerhöhung sollte im genannten Beispiel höchstens 3 Prozent betragen, nicht aber etwa 4 Prozent. Denn sonst besteht die Gefahr einer sogenannten Lohn-Preis-Spirale: In diesem Szenario steigen die Löhne wegen höherer Preise.

Weil die Kosten für die gestiegenen Preise erneut die Inflation anheizen, fordern die Arbeitnehmenden wieder höhere Löhne – ein Teufelskreis, der in eine selbstverstärkende Inflation münden könnte.

«Deswegen muss sich der Ausgleich auch immer an der Branche und ihren entsprechenden Preiserhöhungen orientieren», so der Ökonom.

Linke in der Minderheit

Die politische Diskussion ist lanciert: In rund zwei Wochen diskutiert der Grosse Rat über das Budget. Die Gewerkschaften sind dabei im Kantonsparlament politisch in der Minderheit: Die Mehrheit der Finanzkommission will den Vorschlag des Regierungsrats von rund 2 Prozent Teuerungsausgleich übernehmen.

Der von links geforderte Teuerungsausgleich würde 28 Millionen Franken für das Kantonspersonal und Lehrkräfte kosten. Weitere 14 Millionen würden für die subventionierten Betriebe der Gesundheits-, Sozial- und Integrationsdirektion anfallen.

Kantonsregierung will rund 2 Prozent Lohnerhöhung Infos einblenden Das bernische Budget sieht eine Lohnerhöhung für die Kantonsangestellten von rund 2 Prozent vor. Diese 2 Prozent sind allerdings aus verschiedenen Posten zusammengesetzt. Deutlich zu wenig, finden die Gewerkschaften. Für den effektiven Teuerungsausgleich sieht die Kantonsregierung 0,5 Prozent vor. 0,7 Prozent können die Verwaltung und die subventionierten Unternehmen des Kantons selber für individuelle Lohnerhöhungen nutzen. Bei diesem freien Anteil befürchten die Gewerkschaften allerdings, dass sie lediglich den gut qualifizierten Fachkräften zugutekommen, damit sie im Betrieb bleiben. Beispielsweise Hilfs- oder Reinigungspersonal könnte somit gemäss den Befürchtungen der Gewerkschaften nichts davon haben. Auch von den 0,8 Prozent sogenannten «Rotationsgewinnen» hätte beispielsweise die Spitex nichts, wie sie am Freitag mitteilt: Diese können nur bezogen werden, wenn durch Pensionierungen die Löhne insgesamt sinken und jüngeres Personal mit tieferen Löhnen nachrückt. Da beispielsweise bei Altersheimen eine hohe Fluktuation herrscht, ist also der fixe Teuerungsausgleich lediglich bei 0,5 Prozent. In einer Demonstration fordern die Gewerkschaften nun, den fixen Teuerungsausgleich auf 3 Prozent zu erhöhen. Zusammen mit dem flexiblen Teil und den Rotationsgewinnen ergibt das eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent.

Die Kosten sind für Meret Schindler kein Argument: «Es bringt niemandem etwas, wenn die Leute weniger Geld im Portemonnaie haben», sagt die SP-Grossrätin von der Gewerkschaft VPOD auf Anfrage. Gerade der Mittelstand komme immer stärker unter Druck, gerade auch, weil die Krankenkassenprämien um rund 6 Prozent steigen. Deshalb brauche es den vollen Teuerungsausgleich.

Von einem allfälligen Teuerungsausgleich profitieren nicht nur die Kantonsangestellten, sondern auch alle vom Kanton subventionierten Betriebe: darunter Mitarbeitende in Pflegeheimen, bei der Spitex und Mitarbeitende in sozialen Institutionen.

«Es trifft immer die, die sowieso schon an ihre Grenzen stossen.» Julia Mosimann, Kindergärtnerin

«Die Ziele werden immer höher, aber die Ressourcen weniger», sagt auch Kantonsangestellter Chris Wälchli, der an der Kundgebung teilnimmt.

Die Kindergärtnerin Julia Mosimann, die heute ebenfalls demonstriert, blickt dieser Entwicklung kritisch entgegen. «Es trifft immer die, die sowieso schon an ihre Grenzen stossen», so Mosimann. Aus ihrer Sicht ist es eine Frechheit, wenn die Löhne nicht erhöht werden. «Das hat auch etwas mit der Wertschätzung des Berufs zu tun.» Sie sei deshalb auch aus Solidarität für andere Betroffene anwesend.

Die SP-Grossrätin Schindler argumentiert zusätzlich mit der Pflegeinitiative und dem Fachkräftemangel: Der volle Teuerungsausgleich und Reallohnerhöhungen seien nötig, um das Personal im Gesundheitswesen zu halten.

Eventuell sind die Verhandlungen zwischen den Gewerkschaften 2023 etwas entspannter: Laut Prognosen der Konjunkturforschungsstelle dürfte die Inflation Ende 2023 wieder unter 2 Prozent liegen.

Im internationalen Vergleich fällt die Inflationsrate der Schweiz übrigens sehr tief aus. So rechnet beispielsweise die deutsche Bundesregierung 2022 mit über 8 Prozent Inflation. Auch Frankreich ist mit 5,9 Prozent deutlich höher. Für viele dürfte dies allerdings ein schwacher Trost sein.



