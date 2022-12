Letztes Heimderby gegen Olten – Viele Tore, viele Zuschauer – aber keine Punkte für den SCL Der SC Langenthal wehrt sich gegen einen starken EHC Olten mit Händen und Füssen, geht beim 5:7 aber leer aus. Leroy Ryser

Am Boden: Even Helfer kommt zu spät. Foto: Freshfocus

Es war wie so oft in den letzten Jahren: Wenn der SC Langenthal einen speziellen Event bieten kann, dann kommen die Leute. Während in den letzten Jahren Meistertitel und Jubiläen gefeiert worden waren, besuchten am Freitagabend immerhin 3251 Zuschauer das vielleicht für längere Zeit letzte Derby gegen den EHC Olten. «Eine geniale Kulisse, das macht Spass», sollte SCL-Stürmer Marc Aeschlimann schon im Pauseninterview sagen.