Elf der Runde – Viele Tore in der

regionalen Königsklasse Auf den Berner Fussballplätzen ist es vor allem in der 2. Liga regional zu torreichen Partien gekommen. Einige bekannte Spieler wechselten zu Beginn der Saison den Verein. Adrian Lüpold

In der 2. Liga regional (Gruppe 1) fielen am Wochenende nicht weniger als 33 Tore. Auch der Brienzer Alain Chevrolet markierte für den FC Rothorn einen Treffer. Foto: Andreas Blatter

Tore statt Rücktritt

Münsingens Captain Patric Gasser hatte seinen Rücktritt zum Ende der letzten Saison geplant. Doch nach der Zwangspause wollte der Routinier nicht aufhören und spielt nun weiter in der Promotion League. Im ersten Saisonspiel erzielte der 33-jährige Sturmtank gegen YF Juventus das 1:2-Anschlusstor, konnte die Niederlage des FCM aber nicht verhindern.

Routiniert und torgefährlich: Patric Gasser hängt beim FC Münsingen noch eine Saison in der Promotion League an. Foto: Andreas Blatter

Köniz will in den Cup

Der FC Köniz war zuletzt in Quarantäne. Weiter geht es für die Vorstädter am nächsten Freitag (20.00) mit dem Barragespiel gegen Cham um den Einzug in den Schweizer Cup. Bereits am Dienstag (19.30) spielt der FC Breitenrain seine Nachholpartie in der Promotion League ebenfalls gegen Cham.

Sowohl für Breitenrains Artian Kastrati (weisses Dress) als auch für die Akteure des FC Köniz stehen diese Woche Nachholspiele auf dem Programm. Foto: Manuel Zingg

Nur Biel mit Maximum

Kurios und fast nicht zu glauben: Nach lediglich zwei gespielten Runden steht in der 1. Liga (Gruppe 2) nur noch ein Team mit dem Punktemaximum da. Es handelt sich um den FC Biel, der nach dem 2:1 gegen Delsberg auch in Muttenz siegreich blieb (2:0).

Die Fans des FC Biel, die ihr Team auch bei Auswärtsspielen oft lautstark unterstützen, können sich über eine starken Saisonstart freuen. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Zaungäste aus Thun

Zum Start der 2. Liga inter duellierten sich Konolfingen und die U-21 von Thun. Als Zuschauer auf dem Sportplatz Inseli zugegen waren auch die Thuner Profis Sven Joss und Stefan Glarner. Joss stammt aus Konolfingen, wo sein Vater Marcel als Coach und Bruder Michel als Flügelspieler engagiert sind.

Einst Gegner, in den letzten Jahren aber Teamkollegen beim FC Thun. Sven Joss (rechts, im YB-Dress) und Stefan Glarner schauten am letzten Wochenende auf dem Sportplatz Inseli in Konolfingen vorbei. Foto: Andreas Blatter

Thuner Traumstart

In der NLB der Frauen erwischte das Frauenteam Thun Berner Oberland einen Traumstart. Die ersten zwei Spiele konnten mit einem Torverhältnis von 13:1 gewonnen werden. Das Team liegt auf Platz 1 und die Topskorerinnen Andrea Michel und Stefanie Kipf haben schon je vier Tore erzielt.

Andrea Michel (links) vom Frauenteam Thun Berner Oberland schoss in den ersten zwei Spielen in der NLB schon vier Tore. Foto: Patric Spahni

Ex-Profi für Prishtina

Ein Routinier verstärkt Prishtina in der 2. Liga regional. Mirson Volina, der einst als Profi für Thun und für Pfullendorf und Siegen in Deutschland agierte, zieht bei den Bernern neu die Fäden im Mittelfeld. Zuletzt hatte der 30-Jährige für Breitenrain in der Promotion League gekickt.

Mirson Volina (hier im Dress des FC Breitenrain) spielt neu in der 2. Liga regional für den FC Prishtina. Foto: Andreas Blatter

Fliessband und Sparflamme

Unterschiedliche Spieltage in der 2. Liga regional: Während in der Gruppe 1 Tore wie am Fliessband fielen (33 Tore in sechs Spielen), liefen die Stürmer in der Gruppe 2 auf Sparflamme und schossen in sechs Partien nur 12 Treffer.

Weiss genau wo das Tor steht. Marcel Zimmermann traf für die AS Italiana beim 4:1 gegen Steffisburg in der Gruppe 1 der 2. Liga regional doppelt. Insgesamt fielen in sechs Partien stolze 33 Tore. Foto: Iris Andermatt

Minervas Transfercoup

Noch läuft die Saison der Futsaler nicht. Aber Futsal Minerva vermeldete bereits einen Transferkracher. Die Stadtberner verpflichten Caio Takeo Kumahara, auch Caio Japa genannt. Der 36-Jährige mit portugiesischer und brasilianischer Staatsbürgerschaft und japanischen Wurzeln spielte neun Jahre für Sporting Clube de Portugal, wurde mehrfach Meister in Portugal und erreichte dreimal den Final des UEFA-Cups.

Caio Takeo Kumahara wird Futsal Minerva in der kommenden Saison verstärken. Foto: Facebook Futsal Minerva

Jakob-Markt Berner Cup

Der traditionsreiche und prestigeträchtige Berner Cup der Männer und Frauen firmiert seit dieser Saison unter einem neuen Namen und heisst neu Jakob-Markt Berner Cup.

Die Frauen des FC Interlaken gewannen den Berner Cup 2018. Seit dieser Saison heisst der Wettbewerb neu Jakob-Markt Berner Cup. Foto: Markus Grunder

Dürrenast hofft auf Derby

Dürrenast und Zollikofen sind für den Schweizer Cup qualifiziert. Die Drittligisten bekommen es in der 1. Runde, die am nächsten Samstag stattfindet, mit Teams aus der Promotion League zu tun. Zollikofen trifft auf Nyon, während Dürrenast den Sieger des Spiels zwischen Köniz und Cham empfangen wird.

Beim FC Dürrenast konnte man zuletzt über den Einzug in den Schweizer Cup jubeln. Nun könnte es für den Club aus der 3. Liga in der 1. Runde zu einem Berner Derby gegen den FC Köniz kommen. Foto: Max Füri

Shehollis bei Besa

Verstärkungen für Besa Biel in der 2. Liga regional. Vom FC Biel stiessen die spielstarken Gebrüder Sheholli zu Besa. Labinot (32) und Kastriot (30) spielten schon für Biel, Breitenrain oder Köniz. Labinot war eine Zeit Profi in Aarau und lief einst auch in der Juniorennationalmannschaft (U-20) für die Schweiz auf.