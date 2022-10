Blasmusikcamp im Oberaargau – Viele streichen sich diese Woche im Kalender rot an Über 100 Jugendliche und junge Erwachsene musizieren gemeinsam in Madiswil. Für den grossen Auftritt verzichten sie sogar auf Herbstferien. Julian Perrenoud

Die Jugendmusik während einer Probe. Am Wochenende wird sie die drei Konzerte eröffnen. Fotos: Raphael Moser

Die muntere Blasmusik schwingt bis auf den Parkplatz. In der Linksmähderhalle spielt an diesem milden Oktobermorgen mit der Jugendmusik zwar nicht mehr seine Altersklasse. Aber Kevin Kläntschis Erscheinung hat immer noch etwas Jugendliches, als er vor die Kamera tritt. Das blaue Hemd ordentlich zugeknöpft, die Haare adrett kurz geschnitten, sein Saxofon für das Foto in den Händen.