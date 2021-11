Eishockeyprofi und Geschäftsmann – «Viele Spieler wissen nicht, was sie neben dem Eishockey glücklich macht»

Eishockeyprofi Philippe Furrer – «Viele Spieler wissen nicht, was sie neben dem Eishockey glücklich macht» Was kommt nach dem Spitzensport? Für den langjährigen Nationalspieler Philippe Furrer stellt sich diese Frage nicht. Er hilft anderen Athleten dabei, die Antwort zu finden. Reto Kirchhofer

Gottéron-Verteidiger Philippe Furrer (36) posiert in seiner Immobilienfirma in Murten. Foto: Christian Pfander

Himmel und Hölle können Nachbarn sein. Im Juni 2003 wird Philippe Furrer im NHL-Draft von den New York Rangers gezogen. Es ist die Zeit, in der junge Schweizer Eishockeyspieler von Toren und Titeln in der höchsten hiesigen Liga träumen – die NHL scheint selbst für die Fantasie zu weit entfernt zu sein. Und doch befeuert der Draft beim jungen Berner die Hoffnung auf eine glänzende Zukunft.

Drei Monate später liegt er im Operationssaal; ein Hüftleiden hat den Eingriff notwendig gemacht. Der Verteidiger fällt eine ganze Saison lang aus. Das Hochgefühl vom Juni ist im Herbst nur noch eine blasse Erinnerung. Furrer sieht sich mit existenziellen Fragen konfrontiert – und das mit 18 Jahren. Mittlerweile ist er 36 und sagt: «Ich habe diese Hüftoperation verflucht. Heute weiss ich: Sie war ein Segen.»