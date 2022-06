Brienzersee-Rockfestival – Viele Schweizer Künstler und eine Premiere Nils Burri, Philipp Fankhauser, dazu Irish Rock und finnischer Power Metal: Beim Brienzersee-Rockfestival hat es für jeden etwas dabei. Erstmals in der Schweiz zu sehen sind Massive Wagons.

Nach der Corona-Pause kehrt auch das Rockfestival am Brienzersee wieder zurück. Foto: PD

Mit einem abwechslungsreichen Programm meldet sich das Brienzersee-Rockfestival auf dem Festivalkalender zurück. Die 33. Ausgabe des Grossevents am Seeufer steigt vom 7. bis 9. August. Am ersten Abend gibt es laut Veranstaltern vor allem melodiösen Rock zu hören. Den Auftakt am Freitag macht die Schweizer Band Fighter V aus Hergiswil. Ebenfalls für eingängige Melodien mit schweren Gitarrenriffs stehen die schwedischen Bands Crazy Lixx und Eclipse. Finnischen Power Metal bringen Beast in Black auf die Bühne, ehe Smoke ’n’ Flame den Tag mit Glam- und Hardrock beschliessen.

Rock mit Dudelsack

Bereits zum vierten Mal in Brienz dabei sind die Rocker von Glowing Shelter, die den Samstag eröffnen werden. Ihr allererstes Konzert in der Schweiz werden hingegen Massive Wagons aus dem nordenglischen Carnforth spielen. Irish Rock aus Australien haben The Rumjacks im Gepäck. Für die Kombination von Dudelsack und Rock sorgen die Red Hot Chilli Pipers. Dazu treten am Samstag The New Roses aus Deutschland, The Infamous Her (USA), die Schweizer Band 2 Bad auf sowie Bad Ass Romance mit Krokus-Urgestein Fernando von Arb auf.

Schweizer Sonntag

Der Sonntag steht erneut im Zeichen von Schweizer Musik: Der Thuner Singer-Songwriter Nils

Burri wird ab 11.30 Uhr seine Songs zum Besten geben, gefolgt von der Band Megawatt aus

der Südostschweiz mit schwerem Rock aus den Achtzigerjahren. Poppigere Klänge gibt es mit dem Trio Baba

Shrimps. Und als Höhepunkt bekommen die Besucher den Blues von Philipp Fankhauser aus Thun zu hören.

Weitere Infos: www.brienzerseerockfestival.ch

