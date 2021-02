Schulschliessung nach Fusion – Viele Schlosswiler fühlen sich hintergangen Dass Grosshöchstetten drei Jahre nach der Fusion Schlosswil die Schule wegnehmen will, kommt gar nicht gut an. Auch, weil die Anlage in gutem Zustand sei. Stephan Künzi

Eine Schule gehöre zum Dorf, zudem sei die Anlage intakt – Schlosswil versucht, die Zentralisierung in Grosshöchstetten zu verhindern. Foto: Susanne Keller

«Der Entscheid ist vielen hier in Schlosswil gehörig in den falschen Hals gekommen. So kurz nach der Fusion.»

Simon Grünig ist der Ärger nur zu gut anzuhören. Knapp zwei Monate ist es her, dass Vertreter des Gemeinderates Grosshöchstetten vor die Medien traten und für den Sommer 2023 das Ende der Schule Schlosswil ankündigten. Weil die Kinderzahlen just im frisch eingemeindeten Ortsteil stark zurückgingen. Und weil ein zentralisiertes Angebot in Grosshöchstetten pädagogische Vorteile biete.

Mit diesem Verlust verliere Schlosswil sein wichtigstes Zentrum, fährt Grünig fort und argumentiert wie so viele, die für den Erhalt der Schule vor Ort kämpfen. «Schlosswil wird vom Dorf zu einer Ansammlung von Häusern, in denen nur noch geschlafen wird.»