Einkaufstourismus wegen Corona – Viele Romands kaufen jetzt in Bern ein In den Stadtberner Läden kaufen derzeit mehr Kunden aus der Westschweiz ein als sonst. Dies, weil bei ihnen strengere Corona-Massnahmen gelten. Rahel Guggisberg

Was tun, wenn das fünfstöckige Modehaus Bongénie Grieder in Genf geschlossen ist? Nach Bern fahren. Das sagen sich derzeit Genferinnen und Genfer, die trotz des Lockdown, der in der Calvin-Stadt gilt, einkaufen wollen.

Eine davon ist die 45-jährige Adrienne B., die ihren Nachnamen nicht in der Zeitung lesen möchte. Sie habe frei und wolle sich eine Winterjacke und eine Tasche in der Berner Filiale von Bongénie Grieder kaufen, erklärt sie an diesem Novembertag. «Ich muss ein Kleidungsstück anprobieren und will es nicht einfach online bestellen», erklärt sie. Claudia Torrequadra, Sprecherin von Bongénie Grieder, bestätigt: «Es hat derzeit mehr Kunden aus der Romandie in Bern als sonst. Es sind derzeit rund 25 pro Woche.»