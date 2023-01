Kinderfasnacht in Spiez – Viele Pippi Langstrumpfs in den Gassen Ein buntes und fantasievolles Kinderfest: Gegen 400 Personen nahmen an der achten Spiezer Kinderfasnacht teil. Anne-Marie Günter

Das Chinderhuus Hondrich machte Pipi Langstrumpf und ihre Reise zum Vater, dem Südsee-König, zum Thema. Foto: Anne-Marie Günter

Prinzessinnen mit filigraner Gesichtsbemalung, süsse Käferchen, kleine Piraten, Feuerwehrmänner, Drachen, Dinos und immer wieder Pippi Langstrumpfs in kleinerer oder grösserer Version waren am Samstag an der Kinderfasnacht in Spiez anzutreffen. Das Chinderhus Hondrich nahm sogar die Villa Kunterbunt auf den Umzug mit.