Beerdigung in Brienzwiler – Viele Menschen und die Ehrenformation Eine grosse Trauergemeinde verabschiedete sich an einer kirchlich geprägten Feier von Grossrat Ueli Abplanalp. Anne-Marie Günter

Die Ehrenformation des Kantons Bern führte den Trauerzug zum Friedhof an. Foto: Anne-Marie Günter

Nur drei Mitglieder der Ehrenformation des Kantons Bern in der Uniform der Berner Milizinfanterie von 1784 mit einer grossen Berner Fahne wiesen darauf hin, dass in Brienzwiler ein Begräbnis mit offiziellem Charakter stattfand. Das ganze Oberländer Dorf Brienzwiler trauerte um seinen Mitbürger Ueli Abplanalp, und weil er seit 2018 Grossrat gewesen war, kamen auch Ratskollegen und Vertreter verschiedener Institutionen an die Beerdigung.