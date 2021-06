Multitalent Infos einblenden

Caroline Fux (40) hat Psychologie, Psychopathologie und Linguistik studiert. Später folgte ein Masterstudium in Sexologie. Seit dem Gymnasium arbeitete sie bei verschiedenen Zeitungen. Beim Beobachter-Verlag hat sie in Co-Autorenschaft drei Bücher publiziert: «Was Paare stark macht», «Guter Sex» und «Das Paar-Date». 2012 übernahm sie von Eliane Schweitzer die Sexberatung beim «Blick». Seit dieser Zeit hat sie mehrere Tausend Fragen per Mail beantwortet, ein Teil davon wurde publiziert. Caroline Fux lebt mit ihrem Mann und ihrer Moto Guzzi in Zug.