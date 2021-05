Interview mit Neuropsychologe – «Viele Leute hängen wie Junkies an ihren Smartphones» Wir müssen unsere Selbstdisziplin trainieren und wieder lernen, uns nicht ständig ablenken zu lassen. Das fordert der Neuropsychologe Lutz Jäncke von der Universität Zürich. Barbara Reye

Multitasking: «Wir machen uns zum Sklaven der Reize und brauchen digitale Auszeiten», sagt Lutz Jäncke. Foto: Keystone

Herr Jäncke, während der Corona-Pandemie haben Sie ein Sachbuch über den Wandel des Homo sapiens zum Homo digitalis geschrieben. Eine gefährliche Entwicklung? Obwohl ich ein Technikfreak bin und nicht erst seit der Corona-Krise multimediale Vorlesungen halte, um die Inhalte abwechslungsreich zu vermitteln, sehe ich in der aktuellen Entwicklung auch Gefahren. Denn noch nie in der gesamten Menschheitsgeschichte hat es innerhalb von nur 10 bis 15 Jahren eine derart grosse technische und kulturelle Revolution gegeben. Inzwischen nutzt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, also rund 4,5 Milliarden Menschen, das Internet. Unser Gehirn wird plötzlich mit einer Flut von Informationen und Reizen konfrontiert, auf die es biologisch gar nicht vorbereitet ist. Viele Leute hängen an ihren Smartphones wie Junkies, die von ihren Drogen nicht wegkommen.

Was passiert dabei im Gehirn? Durch die emotionalen Impulse wird erst einmal das «Reptiliengehirn» aktiviert. Zu diesen evolutionär alten Hirnstrukturen des limbischen Systems gehört auch der Nucleus accumbens als Zentrum für Lust und Freude oder die Amygdala für negative Gefühle wie Angst und Wut. Anschliessend werden die Informationen gemäss dem Bottom-up-Prinzip nach oben etwa an das stammesgeschichtlich neu entstandene Stirnhirn, den Frontalkortex, geleitet.

Lutz Jäncke Infos einblenden Foto: Raisa Durandi Der Neuropsychologe und kognitive Neurowissenschaftler forscht an der Universität Zürich über das menschliche Gehirn. Er beschäftigt sich mit der Frage, wie sich die neuronalen Strukturen in Abhängigkeit von ihrer Verwendung verändern. In seinem neuen Sachbuch «Von der Steinzeit ins Internet» beschreibt er die mögliche Zukunft der Menschen im Zuge der technischen Digitalisierung. (bry)

Die Kontrollstelle im Kopf? Ja, der Frontalkortex ist dafür da. Er ist wichtig, weil er bisherige Erfahrungen nutzt, um die zuvor generierten Emotionen in den gegenwärtigen Kontext einzuordnen und sie in die Gegenrichtung nach dem Top-down-Prinzip angemessen zu kontrollieren. Durch die ständige Verfügbarkeit vieler verlockender, emotionaler Informationen, die vor allem auch Unmengen an Bullshit enthalten, kommt dieses ursprünglich gut eingespielte Wechselspiel zwischen den beiden Systemen aus dem Lot, sodass die Aufmerksamkeit nicht mehr zu den eigentlich wichtigen Dingen gesteuert werden kann. Mit dem Medikament Ritalin, das zum Beispiel bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätssyndrom eingesetzt wird, lässt sich ein solches suboptimal funktionierendes Stirnhirn aktivieren und wieder effizienter nutzen.

Ist die digitale Dosis Gift für unsere Spezies? In der virtuellen Welt kann man Held, Opfer oder einfach nur Zuschauer sein. Man macht sich nicht dreckig, erkrankt nicht, erlebt wunderbare Landschaften und trifft dort auch andere Avatare. Das Risiko ist aber, dass wir von Natur aus sehr bequem sind und somit anfällig für solche Lebensformen. Vergessen geht dabei oft, dass wir uns im Zuge der Evolution zu Sozialwesen entwickelt haben und deshalb nicht für lang andauernde Einsamkeiten vor irgendeinem Bildschirm geschaffen sind. Wir brauchen Kontakte zu echten Menschen, müssen ihnen in die Augen schauen können, ihre Mimik und Gestik interpretieren, zu ihnen Vertrauen aufbauen und diese Beziehungen pflegen. Es ist ein biologischer Antrieb, der fest in unserem Verhaltensinventar verankert ist.

Der Homo erectus, ein Vorläufer des modernen Menschen, hat eine Pionierrolle in unserer Ahnenreihe. Illustration: Getty Images

Virtuell lassen sich ebenfalls schnell Freundschaften schliessen. Um zu überleben und sich fortzupflanzen, muss man weiterhin in der realen Welt sein. Zudem können wir nur als Gemeinschaft existieren. Wir haben das Bedürfnis, uns gegenseitig zu helfen und zu beschützen. Das war schon zu Zeiten der Jäger und Sammler so. Natürlich gibt es auch heute vielerorts Feinde und Rivalen. Sie begehren unsere Rangordnungsposition oder sind schlichtweg neidisch. Dieses Spannungsfeld kann allerdings aus neurobiologischer Sicht ebenfalls anregend sein und einen durchaus zu mehr Leistung anspornen.

«Man sollte beim Lesen nicht in oberflächliches und schnelles Konsumieren verfallen. Denn das ist die Geissel der modernen Welt.» Lutz Jäncke

Was halten Sie vom digitalen Lernen? Ich bin kein Gegner davon, weil es dadurch wirklich tolle Möglichkeiten gibt. Vielmehr geht es darum, bei der Suche nach Inhalten gezielt vorzugehen und zu recherchieren. Man sollte beim Lesen nicht in oberflächliches und schnelles Konsumieren verfallen. Denn das ist die Geissel der modernen Welt. Um etwas zu verstehen und im Gedächtnis richtig abzuspeichern, benötigen wir Zeit. Wir sind gezwungen, uns erst einmal auf das Wahrgenommene einzulassen, es zu verarbeiten und mit dem bereits in unserem Gedächtnis gespeichertem Wissen zu verbinden. Erst durch diese Verknüpfungen können wir es tief und fest in unserem Gehirn verankern. Schnelles und hastiges Konsumieren ist ungefähr so wie das Verschlingen von Fast Food.

Wie kann man sich das Gelesene noch besser merken? Zum Beispiel durch handschriftliche Notizen auf dem Papier oder auch auf dem Tablet. Denn beim Schreiben der Buchstaben aktiviert etwa ein Rechtshänder die in der linken Hirnhemisphäre lokalisierten motorischen Kontrollbereiche, die sich in unmittelbarer Nachbarschaft zu den für die Sprachfunktion wichtigen Hirnarealen befinden. Dadurch werden die neuen Informationen sofort miteinander verbunden und ins Gedächtnis gebracht. Beim beidhändigen Tippen auf der Tastatur sind dagegen beide Hirnhälften gleichzeitig aktiv, was eher einen fehleranfälligen und zeitraubenden Transfer zwischen den beiden Hirnhemisphären zur Folge hat.





«Viele sind anfällig für die ‹Lust-Impulse› aus dem Internet und sind nicht mehr Agenten ihres eigenen Handelns», sagt Lutz Jäncke. Foto: Keystone

Was können Eltern tun, damit ihre Kinder im digitalen Dickicht nicht verloren gehen? Weil bei Kindern und Jugendlichen der Frontalkortex noch nicht ausgereift ist, fehlt es ihnen oft an Selbstdisziplin und Selbstkontrolle. Viele haben deshalb auch Schwierigkeiten mit der Konzentration und sind besonders anfällig für die verlockenden «Lust-Impulse» aus dem Internet. Das macht sie immer reizgetriebener, sodass sie am Schluss nicht mehr die Agenten ihres eigenen Handelns sind. In solchen Fällen müssen Eltern Regeln mit dem Umgang der digitalen Medien aufstellen und dadurch den noch nicht vollständig ausgebildeten Frontalkortex «ersetzen». Auch digitale Auszeiten, das sogenannte Digital Detox, sind immer hilfreich.

Und bei Erwachsenen? Viele von ihnen haben ebenfalls zunehmend Probleme, sich aus der digitalen Falle zu retten. Um in der heutigen Zeit den permanenten Impulsen des Reptilienhirns zu widerstehen, müssen wir den Frontalkortex mit dem «Top-down»-Regler trainieren. Dies geht nur durch konsequente Selbstdisziplin, indem man sich auf etwas Bestimmtes fokussiert und sich nicht ständig durch irgendetwas ablenken lässt. Wenn man das geplante Ziel tatsächlich erreicht hat, gibt es eine Art Belohnung. Erst die Arbeit, dann der Spass. Eine solche Lustverzögerung kann nur der Homo sapiens.

«Unser Gehirn wird mit einer Flut von Informationen konfrontiert, auf die es biologisch gar nicht vorbereitet ist», sagt Lutz Jäncke. Foto: Raisa Durandi

Der moderne Mensch verfügt über spezielle Fähigkeiten. Er denkt und spricht, gründet Kulturen und Religionen, schafft Kunst und Bauwerke – und nun eine digitale Parallelwelt. Die bis heute tief in uns verwurzelte Neugier war damals einerseits der Motor für den Aufbruch aus Afrika und die «Eroberung» der Welt, andererseits kam daher aber auch der Antrieb für besondere Leistungen. Mittlerweile lebt der Homo sapiens in jeder Klimazone unseres Planeten und hat insgesamt 6000 Sprachen gelernt. Doch es gibt auch die Schattenseite. Denn nur der moderne Mensch ist aufgrund seiner technischen Kenntnisse auch in der Lage, sich selbst auszurotten – etwa mit Atombomben. Ich bin kein Pessimist. Doch wir müssen uns jetzt ernsthaft auch darüber Gedanken machen, wie wir mit der digitalen Welt in Zukunft umgehen wollen. Bereits jetzt werden wir überflutet mit Informationen, darunter auch vielen Fake News. Wir werden durch raffinierte Algorithmen manipuliert und machen uns zum Sklaven der Reize. Deshalb ist es höchste Zeit, ein Umdenken einzuleiten. In unseren Schulen, Familien, Unternehmen und im Privatalltag müssen wir eine Kultur der Selbstdisziplin etablieren, um die Kontrolle über uns selbst zu behalten.

In Zeiten von Corona sind wir gezwungen, viel häufiger am Computer zu arbeiten. Dabei gab es aber auch gute Momente etwa bei Videomeetings. Das stimmt. Die digitale Welt ist zweifellos auch mit vielfältigen nützlichen Veränderungen verbunden. Dank dem Smartphone haben wir beispielsweise das Wissen der Welt jetzt in der Hosentasche. Doch der Homo sapiens hasst zu viele Informationen wie der Teufel das Weihwasser. Wir sind keine «Multitasker», sondern müssen uns auf die wesentlichen Sachen fokussieren. Deshalb sollten wir den Gegenspieler unserer biologischen Mechanismen verstärkt nutzen: unseren Kortex, insbesondere unseren Frontalkortex. Unser Gehirn ist ein fantastisches Organ mit insgesamt knapp 100 Milliarden Nervenzellen, das sich im Laufe der Evolution über die Vorstufen des Vor- und Urmenschen in Afrika entwickelt hat. Vor circa 75’000 Jahren begab sich der Homo sapiens dann in kleinen Gruppen auf die Wanderschaft und blieb nicht irgendwo unter einem Baum hocken. Dies hat auch massgeblich dazu beigetragen, dass wir soziale Tiere geworden sind.

