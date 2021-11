Bereit für den Winter – Viele Herausforderungen für die Jaunpass Sportbahnen Boltigens Sportbahnen sind bereit für die Wintersaison. Trotz gutem Ergebnis in der Vorsaison gilt es einige Herausforderungen zu meistern. Fritz Leuzinger

Der Zügwegenlift auf dem Jaunpass. Das Skigebiet mit seinen Naturschneepisten ist beliebt und familienfreundlich. Foto: Fritz Leuzinger

Bei den Jaunpass Sportbahnen mit den Schneesportanlagen Zügwegen und Winteregg sind die Wintervorbereitungen angelaufen. Verwaltungsratspräsident Hans Niederhauser blickt auf sein erstes Präsidialjahr zurück: «Als Nebenjöbler im harten Konkurrenzkampf der Bergbahnen- und Skiliftprofis zu bestehen, war für mich nicht einfach, aber sehr lehrreich. Ich durfte in unserem Verwaltungsrat auf einem fundierten Wissen basieren.»

Die 54. Generalversammlung wurde als 3-G-Anlass in Reidenbach durchgeführt. Niederhauser wurde von den anwesenden 31 Aktionärinnen und Aktionären überrascht – dass in der ungewissen Zeit so viele gekommen waren, war für ihn erfreulich. Im Vorjahr war das Geschäftsjahr pandemiebedingt brieflich und unter notarieller Aufsicht abgeschlossen worden.