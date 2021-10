Leserreaktionen – «Viele glauben zudem, als Querdenker mutiger zu wirken, als wenn sie sich impfen lassen würden» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu den Personen, welche sich mittels Demo gegen die Corona-Massnahmen wehren.

Zu «Strom könnte bald knapp werden»

Jetzt kommen die Leute langsam auf die Welt. Schon vor dem Abschalten des Atomkraftwerks Mühleberg war eigentlich klar, dass wir in der Schweiz bald zu wenig Strom haben werden. Das Kraftwerk musste ja auf Biegen und Brechen unbedingt abgeschaltet werden, obschon es noch einige Jahre funktioniert hätte, und das nur, weil man nicht über die Nasenspitze denken kann. Wo ist sie jetzt, die erneuerbare Energie, von der die Grünen und die SP so ausgiebig geschwafelt haben? Man hört keinen Ton mehr von ihnen. Die Grimselstaumauer durfte auch nicht erhöht werden. Zu unseren Wasserkraftwerken sollten wir unbedingt Sorge tragen und sie nutzen, solange wir können. Eine Abhängigkeit vom Ausland ist in jedem Bereich fatal. Die so verpönte SVP hat vor Strommangel ausdrücklich gewarnt. So wie es aussieht, können wir wahrscheinlich früher oder später nicht auf Atomkraftwerke verzichten.Elisabeth Käser, Zollikofen

Zu «Impfoffensive soll aus der Corona-Krise führen»

100 Millionen Franken werden gesprochen, um die Zahl der Geimpften zu steigern. Die Impf-Unentschlossenen sollen damit besser informiert werden. Es soll endlich respektiert werden, dass es sich dabei nicht um Unentschlossene handelt, sondern um Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen. Es ist deren Recht, und sie haben ihre Gründe dafür. Seit der Zertifikatspflicht haben sich viele Menschen dem Druck gebeugt und sich gegen ihre Überzeugung impfen lassen. Den Druck erhöhen und das Volk gefügig machen – und das in unserer Schweiz.Isabel Hadorn, Uttigen

Das fragwürdige Gebaren der Piks-Gegner wird nicht selten deshalb unterstützt, weil es spannender ist als die Realität. Viele glauben zudem, als Querdenker, Freiheitstrychler etc. mutiger zu wirken, als wenn sie sich impfen lassen würden. Es kommt der Tag, da die aggressive Deltavariante diese Spezies erfasst und die Schweiz eine Pandemie der Massnahmengegner hat, statt die Freiheit, wie sie Portugal (83 Prozent) und Dänemark (76 Prozent) längst haben. Ulo Gertsch, Steffisburg

Zu «Schweiz schickt Tausende Impfdosen nach Nigeria, Pakistan und Syrien»

Wir haben eine sehr menschenfreundliche Regierung: Sie spendet AstraZeneca-Impfstoff für Afrika. Ein kleines Detail: Für die Schweiz ist AstraZeneca-Impfstoff nicht zugelassen. Zum Verschenken spielt die Sicherheit keine Rolle. Ich schäme mich für unsere Regierung. Dieselbe Regierung will, dass das ganze Volk den Hut auf der Stange grüsst und blind vertraut. Es ist an der Zeit für einen neuen Rütlischwur, um uns auf unsere bewährten Werte zu besinnen: Respekt, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, sorgsam miteinander umgehen und Eigenverantwortung übernehmen. Susanna Guggisberg, Zimmerwald

Zu «Berner Impfoffensive harzt»

Der Umfang von 100 Millionen Franken, welche der Bundesrat für eine Impfoffensive einsetzen und damit bis zu 170 mobile Angebote finanzieren will, ist nicht die richtige Strategie, um Unentschlossene zu überzeugen. Statt die Millionen in mobile Angebote zu investieren, wäre es sinnvoller, diese Mittel den Arztpraxen in den Gemeinden zur Verfügung zu stellen. Eine Zusammenarbeit der Gemeinden mit den Arztpraxen würde viele Unentschlossene motivieren zu impfen, denn lieber durch den Hausarzt als Vertrauensperson beraten und impfen lassen als von einer fremden Person. Die Strategie mit den mobilen Impftrucks usw. wird nie zum erhofften Erfolg führen.Walter Branwand, Wattenwil

Zu «Die Polizei griff diesmal strenger durch»

Man kann sich fragen, ob der eingeschlagene Weg, betreffend Polizeieinsätze bei Demos von Massnahmengegnern in der Stadt Bern, der richtige ist. Letztlich fanden in Genf und Basel bewilligte, friedliche Demos der Massnahmengegner statt. Jeweils nahmen je 3000 Personen teil. In Basel löste die Polizei lediglich eine Gruppe von Gegendemonstranten auf, damit die Demonstrierenden nicht aufeinandertrafen, und so konnte ein Konflikt vermieden werden. Es wäre denkbar, dass, wenn die Stadt Bern die Demo mit vorgegebener Route bewilligen würde, es zu keinen Ausschreitungen kommen würde. So würden Polizei und Kosten entlastet. Denn Gewalt löst meistens nur Gegengewalt aus. Theo Petschen, Mühleberg

Wie haben wir – zu Recht – die im Gesundheitswesen tätigen Menschen zu Beginn der Corona-Pandemie beklatscht und gelobt. Wie verhält es sich nun eigentlich mit den Polizisten? Seit vielen Wochen müssen sie sich anpöbeln und beschimpfen lassen. Dies aufgrund ihrer Tätigkeit: Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung für alle. Auch für die ewigen Provokateure, die notabene froh sind, wenn ihnen nach einem Unfall, einem Einbruch oder Ähnlichem die gleichen Polizisten, die von ihnen angepöbelt wurden, nun zu ihrem Recht verhelfen. Unsere Polizisten und auch deren Kader haben Wichtigeres zu tun, als für jeden Donnerstag neue Konzepte zu erarbeiten, wie die übrige Bevölkerung in Ruhe sich in der Stadt bewegen kann. Was würde wohl geschehen, wenn sich die Polizisten mal nicht zur Verfügung halten würden? Nicht auszudenken. Hansueli Marti, Ostermundigen

