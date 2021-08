Nach Unwettern in Thun – Viele Fragezeichen um die beschädigte Lachenhalle bleiben Der defekte Boden in der Lachenhalle wurde entfernt. Offen bleibt vorläufig, wie hoch der Schaden ist und wann wieder Sport getrieben werden kann. Michael Gurtner

Die Thuner Lachenhalle gut einen Monat nach der kontrollierten Flutung im Juli. Foto: Steve Wenger

Am 17. Juli sahen die Einsatzkräfte nach den tagelangen Niederschlägen keinen anderen Ausweg mehr: Die Lachenhalle wurde mit rund 1200 Kubikmetern Wasser kontrolliert geflutet (wir berichteten). So wurde das Ungleichgewicht, das durch den steigenden Druck des Grundwassers entsteht, ausgeglichen. Mit dem Gegendruck wolle man Strukturschäden am Gebäude verhindern, sagte Heinz Wegmüller, Chef des regionalen Führungsorgans.

Eine der Folgen der Flutung: Der Hallenboden war nicht mehr zu retten – und an Sport ist entsprechend derzeit nicht zu denken. Mittlerweile hat die Versicherung den Rückbau des Hallenbodens freigegeben. Dies ist den Antworten auf Fragen zu entnehmen, die SVP-Stadtrat Reto Schertenleib in der letzten Stadtratssitzung stellte. Der Rückbau wurde in den letzten Tagen durchgeführt, ergänzt Thomas Zumthurm, Leiter des Amts für Stadtliegenschaften, gegenüber dieser Zeitung.