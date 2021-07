Hochwassersituation in Thun – Viele Fragezeichen nach Flutung der Lachenhalle Noch ist völlig unklar, wie gross der Schaden in der Sporthalle ausfällt – und wie lange sie geschlossen bleibt. Andernorts kehrt die Normalität zurück. Gabriel Berger

Am Samstag ist die Lachenhalle infolge der Hochwassersituation kontrolliert geflutet worden. Ein Totalschaden des Hallenbodens wurde bewusst in Kauf genommen – um Schlimmeres zu verhindern. Foto: Godi Huber

Für Aussenstehende mutete die Massnahme seltsam an, für die Verantwortlichen war es in Anbetracht der Lage das einzig Richtige: Am Samstag wurde die Sporthalle Lachen im Dürrenastquartier geflutet. Es war ein bewusster Entscheid, der in Absprache zwischen dem Amt für Stadtliegenschaften (AfS) und dem Regionalen Führungsorgan (RFO) Thun plus gefällt worden war. Der Totalschaden des Hallenbodens wurde als kleineres Übel in Kauf genommen, denn der permanente und steigende Druck des Grundwassers hätte die Baustatik des Gebäudes noch weitaus schlimmer treffen können.