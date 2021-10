Schweizerischer Digitaltag in Thun – Viele Fragen zu digitalen Bankgeschäften Bankgeschäfte vom Sofa aus? Wie das geht, zeigte ein Kurs im Rahmen der Schweizer Digitaltage per Zoom-Link. Dabei ging es auch um Zwänge. Stefan Kammermann

Marianne Scheuter vom Live- und Technikhilfe-Team des Vereins «Und – das Generationentandem», der den Kurs organisierte. Foto: Stefan Kammermann

Es tönt verlockend: Bankgeschäfte vom Sofa aus erledigen. Ohne Stress, nach Feierabend oder gar am Wochenende mit E-Banking unabhängig und jederzeit Zahlungen erledigen. Etwa auch vom Feriendomizil aus, egal wo in der weiten Welt. Auch Banken und andere Geldinstitute finden solche Geschäfte praktisch und investieren dazu einiges in entsprechende Werbung.

Doch wie funktionieren E-Banking, Twint und Paypal wirklich, und wie sicher ist das Geld dabei? Diesen Fragen ging am Dienstagvormittag ein über einstündiger Kurs im Rahmen des Schweizerischen Digitaltages in Thun nach. «Es geht um das Vermitteln von Hintergrundwissen und um Sicherheitsaspekte», sagt Marianne Scheuter vom Live- und Technikhilfe-Team des Vereins «Und – das Generationentandem», welcher gemeinsam mit dem Wirtschaftsraum Thun (WRT) den digitalen Kurs organisiert hat.