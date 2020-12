Oberstufenzentrum Langnau – Viele Fragen und Sorgen zur Schule der Zukunft Die zuständige Arbeitsgruppe hat hinter verschlossenen Türen einen Vorentscheid zum künftigen Schulmodell im Oberstufenzentrum gefällt. Vorgehen und Wahl stossen auf Kritik. Susanne Graf

Die einen begreifen eine Aufgabe sofort, andere verstehen nur Bahnhof. Foto: Adrian Moser

Grösser könnte der Schritt vom heutigen Schulmodell zu jenem der Zukunft nicht sein. Heute werden die Langnauer Real- und Sekundarschüler in separaten Klassen unterrichtet. Jetzt soll in der Gemeinde ein durchlässiges Modell eingeführt werden.

In den meisten Oberstufenzentren im Kanton Bern bedeutet das, dass Siebt- bis Neuntklässler nicht mehr fix separiert werden, sondern in den einzelnen Hauptfächern ihrer Leistungsstärke entsprechend zwischen Sek- oder Realniveau wechseln können. Doch in Langnau will die Arbeitsgruppe einen Schritt weiter gehen. Sie will, dass alle Niveaus in der gleichen Klasse integriert und vom gleichen Lehrer unterrichtet werden. Denkbar ist für sie sogar, dass Klassen mit Siebt- und Achtklässlern gemischt werden. Ersteres ist rar im Kanton Bern, Letzteres gibt es sonst nirgends.