Abtreten am Ausschiesset – Viele Emotionen zum Abschied Das Abtreten der Thuner Kadettinnen und Kadetten bedeutet Emotionen. Nach drei Tagen gab es ziemlich viele Tränen. Stefan Kammermann

Der Schwyzerma mit dem Gesslerbild am Umzug. Foto: Patric Spahni

Einmal mehr ist am Dienstag in der Thuner Innenstadt viel Publikum unterwegs. Dicht gedrängt stehen die Leute in der Hauptgasse, als sich die Kadettinnen und Kadetten zum Abschluss des dreitägigen Ausschiesset zum letzten Mal zum Umzug durch die Stadt beim Berntor formieren.