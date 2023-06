Ihr Besteller heisst «Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen». Was ist der grösste Fehler, den Eltern machen?

Eltern wollen, dass Kinder die ganze Zeit glücklich sind. Und deswegen lassen sie es nicht zu, wenn ihre Kinder wütend oder traurig werden. Diese Kinder wachsen in dem Glauben auf, dass Trauer oder Wut schlecht sind, und als Erwachsene wissen sie dann nicht, wie sie mit diesen Gefühlen umgehen sollen. Das kann zu einer Reihe von psychischen Problemen führen. In meiner Arbeit als Therapeutin habe ich so viele Menschen gesehen, die sehr wohlmeinende Eltern hatten. Viele Eltern sind nicht schlecht, sondern zu gut.