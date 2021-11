5 Fragen an Peach Weber – «Viele Corona-Gegner haben einfach Angst vor dem Nadelstich»

Am 15. Oktober 2027 hat der Komiker Peach Weber seinen letzten Arbeitstag. Aber bevor «Fertig lustig» ist, kommt er zuerst einmal nach Bern.

5 Fragen an Peach Weber

« Ich wollte an einem bestimmten Tag meine letzte Vorstellung machen – und dann ist ‹ finito ›»: Peach Weber in Lenzburg.

Ich habe explizit nur die Demonstranten, die in Bern das Bundeshaus stürmen wollten und immer wieder davon reden, dass wir in einer Diktatur leben, als Hohlköpfe bezeichnet. Das wurde dann natürlich von der Presse süffig umgedreht, sodass sie eine knackige Schlagzeile machen konnten. Mich erstaunt aber schon, dass man plötzlich nicht mehr unterscheidet zwischen den effektiven Covidioten und den Skeptikern, die aus verschiedenen Gründen einfach unsicher sind. Ich behaupte sogar, dass viele von den Gegnern der Massnahmen einfach Angst haben vor dem Nadelstich und dann dankbar jede Theorie als Ausrede benützen.

Kürzlich haben Sie sich über Corona-Demonstranten in Bern enerviert und angeregt, solche Leute psychiatrisch zu untersuchen. Dabei waren Sie doch, wie Sie selber bekannten, selber eine Zeit lang Corona-Skeptiker. Wie geht das zusammen?

«Die dümmste Theorie ist ja, der Bundesrat würde diese Macht geniessen und daran hängen. Was für ein Schwachsinn!»

Nein, denn ich habe grössten Respekt vor den Politikern, die in einer höchst ungewissen Situation Entscheidungen treffen mussten und Verantwortung übernahmen. Sie mussten sich beschimpfen und bedrohen lassen, sogar von den grössten Trotteln unter den Politikern, die noch nie eine Verantwortung übernommen haben für ihr Geschwafel und einfach mit 130 Dezibel alles besser wissen. Die dümmste Theorie ist ja, der Bundesrat würde diese Macht geniessen und daran hängen, was für ein Schwachsinn!

Würden Sie, wenn angefragt, den Bundesrat und das Bundesamt für Gesundheit beraten in Sachen lustiger Corona-Kommunikation?

Haben Sie eigentlich zu Hause einen Countdown-Timer, welcher Ihnen anzeigt, wie lange es noch dauert bis zum 15. Oktober 2027 – dem Tag, an dem Sie zum letzten Mal auftreten?

Nein, aber es kommt schon immer näher. Als wir diese Abschiedsvorstellung angekündigt haben, war sie noch 20 Jahre entfernt, und jetzt ist es schon in 6 Jahren so weit. Ich habe aber immer gesagt, ich werde mich erst zwei Jahre vorher intensiv damit beschäftigen. 2024 mache ich vielleicht noch ein neues Programm und dann 2027 die finale Show «Fertig lustig»: Das wäre mein Plan, aber das habe ich nicht allein in der Hand.