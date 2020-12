Weniger Buchungen – Viele Berner Hoteliers senken die Preise Wegen der Corona-Krise sind die Hotelübernachtungen im Kanton Bern von Mai bis Oktober um 40 Prozent eingebrochen. Für die Festtage sieht es kaum besser aus. Julian Witschi

Tourismuskrise in Interlaken: Das Luxushotel Victoria Jungfrau ist geschlossen und soll erst Ende Februar wieder eröffnet werden. Foto: Markus Hubacher

Ausländische Gäste reisen immer noch kaum an. Und Sorgen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus oder einem schärferen Lockdown halten auch viele Schweizerinnen und Schweizer davon ab, Skiferien oder einen Städteausflug über die Festtage zu buchen.

In der Stadt Bern sind für die Festtage aktuell erst 4 Prozent der Hotelbetten gebucht. «Das ist dramatisch wenig, auch wenn die Festtage für die Hotels in der Bundesstadt eher eine ruhige Zeit sind», sagt Ramona Brotschi, Leiterin der Geschäftsstelle Bern-Mittelland des Verbands Hotelleriesuisse.

Im Berner Oberland zögern die Gäste ebenfalls. Dabei wäre es gerade für die Hotels in den Skiregionen wichtig, in der Hochsaison volle Zimmer zu haben. Aber die Oberländer Hotels gehen im Schnitt für Dezember und Januar von einer Auslastung von gerade mal 26 Prozent aus. Das ergab eine vor wenigen Tagen durchgeführte Mitgliederbefragung von Hotelleriesuisse.

Victoria Jungfrau bis Ende Februar geschlossen

Einzelne Betriebe, allen voran das Victoria Jungfrau in Interlaken, sind wegen der ausbleibenden ausländischen Gäste gar geschlossen. Das Luxushotel machte am 1. November dicht und verzichtet nun auf das Wintergeschäft. Es werde am 26. Februar wieder eröffnet, heisst es neu auf seiner Internetseite.Der viermonatige Unterbruch zehrt an der Substanz.

Andere Oberländer Hoteliers rechnen diesen Winter zwar nicht mit einem Totalausfall, aber doch mit markant weniger Einnahmen: Von 77 Befragten gehen 65 davon aus, dass ihr Umsatz zwischen November und Februar tiefer sein wird als in der gleichen Periode ein Jahr zuvor. Die Ertragseinbusse wird im Schnitt auf ein Drittel geschätzt.

Preise gesenkt

Zahlreiche Hotelbetriebe versuchen, die Nachfrage mit billigeren Angeboten doch noch anzukurbeln. 42 Prozent der Befragten erklären, sie hätten die Preise gesenkt. Nur 5 Prozent haben sie angehoben. Der Rest will so viel verlangen wie vor der Pandemie.

Hoffnung bereitet der Wintereinbruch: «Mit dem vielen Schnee, dürfte nun noch mehr Inspiration da sein, zumal auch die Festtage für viele Arbeitnehmende recht gut liegen», sagt Annette Stoffel, die Geschäftsführerin von Hotelleriesuisse Berner Oberland. «Man ist vorsichtig zuversichtlich.»

Absolut zentral sei es aber, dass die Skigebiete und Bergbahnen trotz Corona-Pandemie überhaupt in die Wintersaison starten dürfen. Schon ohne einen totalen Lockdown sieht es für viele Hotels düster aus.

Im Oberland würden rund sechs von zehn Betrieben einen zweiten Corona-Kredit beantragen, wenn der Bund solche zinsfreien Kredite wieder zur Verfügung stellen würde. Kurzarbeit bleibt verbreitet ein Thema. Ebenso wurden Investitionen, Unterhaltsarbeiten, Werbeaktivitäten und Neueinstellungen teilweise gestoppt. Entlassungen planen allerdings bislang nur 5 Prozent.

Ausländer fehlen

Besonders schlecht geht es Hotels und Tourismusdestinationen, die zu einem grossen Teil von ausländischen Gästen abhängig sind. In Interlaken, Lauterbrunnen und Grindelwald haben die Logiernächte im Sommerhalbjahr um satte 47 bis 60 Prozent abgenommen.

Das liegt über dem schweizweiten Rückgang von 40,9 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Montag mitteilte. Vermisst wurde in der Jungfrauregion besonders die kaufkräftige Klientel aus den Golfstaaten und aus Fernost.

In der Stadt Bern beträgt das Minus gar rund 61 Prozent. Hier fehlen vor allem die Geschäftsreisenden. Zuletzt erzielte die Stadthotellerie 70 bis 90 Prozent des Umsatzes mit Geschäftstourismus sowie mit Kongressen und Meetings, wie Verbandsmanagerin Ramona Brotschi festhält. Doch dieses Geschäft steht praktisch still.

Schweizer Touristen hätten in Bern je nach Standort «ein kleines Pflästerli» geboten. So stieg etwa die Nachfrage aus der Romandie nach einem Kurzaufenthalt in der Bundesstadt. «Jedoch gibt es kaum Betriebe, die nicht mit einem Millionenverlust rechnen müssen», warnt Brotschi.

Andere Feriendestinationen, die schon bisher stark auf Schweizer Gäste gesetzt haben, haben dieses Geschäft weitgehend halten oder sogar ausbauen können. So konnte die Lenk im Sommer zulegen. Im Herbst verbuchten unter anderen auch Gstaad-Saanenland oder Adelboden mehr Hotelübernachtungen.