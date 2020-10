Unterbruch in Sicht – Amateurfussball: Viele Absagen, fehlende Einheitsregel Über 30 Spielabsagen gab es am Wochenende von der Promotion League bis zur 2. Liga inter. Nächste Woche dürften die Meisterschaften dann komplett unterbrochen werden. Adrian Lüpold

Vorerst dürfen auf Berner Sportanlagen wie hier auf der Sandreutenen in Münsingen keine Trainings und keine Meisterschaftsspiele mehr abgehalten werden. Foto: Andreas Blatter

Beinahe 200 Vereine sind dem Fussballverband Bern/Jura (FVBJ) angeschlossen. Nur ein einziger bestritt am Wochenende einen Wettkampf. In der 1. Liga (Gruppe 2) verlor der FC Langenthal das Spitzenspiel beim FC Baden 1:3. Die Partie fand deshalb statt, weil im Kanton Aargau wie zum Beispiel auch in der Innerschweiz Amateurfussball (noch) erlaubt war.

In vielen anderen Regionen wie in Bern, Basel oder dem Jura hatten die Kantonsregierungen in der letzten Woche bereits interveniert. Sie versahen die Clubs aufgrund der dynamischen Entwicklungen in der Corona-Krise mit Trainings- und Matchverboten, was den Spielbetrieb in den diversen Amateurligen natürlich nachhaltig tangierte und auf den Kopf stellte.