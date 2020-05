Digitalisierung in den Dörfern – Viel Volk auf dem virtuellen Dorfplatz Moosseedorf hat die App schon lange, Kallnach hat sie jüngst installiert: Der «digitale Dorfplatz» soll Einwohner vernetzen. Nicht nur in Krisenzeiten. Simone Lippuner

Kallnach will digital kommunizieren: Gemeindeschreiber Beat Läderach hat den «digitalen Dorfplatz» auf dem Handy installiert. Bild: Nicole Philipp

Gerade in Krisenzeiten ist Vernetzung zentral. Wer legt ein Paar Kinderschuhe in den Milchkasten? Hilft mit einem Werkzeugkasten aus? Geht für die betagte Frau im zweiten Stock einkaufen? Hat ein paar Minuten Zeit für einen Schwatz? Whatsapp, Facetime, Facebook, Instagram – digitale Kanäle wurden wohl kaum so intensiv genutzt wie in diesen vergangenen Wochen der Corona-Isolationszeit.