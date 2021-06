Wieder Konzerte am Blausee – Viel Schweizer Sound an neun Konzertabenden Sie folgen auf Patent Ochsner im letzten Jahr: Hecht, Lo & Leduc, Pegasus und weitere Schweizer Acts spielen im September am Blausee.

Patent Ochsner am ersten von sechs ausverkauften Auftritten 2020 am Blausee. Foto: Rob Lewis/PD

Der idyllische Blausee in Kandergrund wird wieder zur Open-Air-Bühne. Die zweite Ausgabe der Blausee-Konzerte ist an neun Abenden zwischen dem 15. und 25. September geplant, wie die organisierende Gadget abc Entertainment Group AG am Donnerstag mitteilte. «Eine geballte Ladung» an Schweizer Künstlerinnen und Künstlern steht auf dem Programm: Hecht, Lo & Leduc, Pegasus unplugged, Heimweh, Kunz und Stefanie Heinzmann. Die Acts werden ein oder zwei Konzerte spielen. Der Ticketverkauf startet bei Ticketcorner am 28. Juni.

Nach «einer gelungenen Premiere» im September 2020 mit sechs ausverkauften Shows von Patent Ochsner gehen die Blausee-Konzerte in die zweite Runde. Initiiert worden ist die Reihe vom Berner Festivalveranstalter Philippe Cornu, der in Spiez am 3./4. September auch das 4. Seaside Festival durchführen will. Die Blausee-Konzerte werden unter den geltenden Covid-19-Schutzmassnahmen durchgeführt.

pd/jss

