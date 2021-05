Proteste angekündigt

Für die Zeit während des Prozesses kündigt die Anarchistische Gruppe Bern «Aktionen in der ganzen Stadt» an. So ruft sie etwa zu einer Art Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude am Morgen des ersten Prozesstages auf sowie zu einer Solidaritätskundgebung am nächsten Donnerstagabend. Sie spricht von einem «politischen Prozess», bei dem an den 16 Beschuldigten ein «Exempel von oben» statuiert werden soll.

Bereits die Räumung im 2017 hatte heftige Proteste zur Folge. Gleich drei Kundgebungen fanden in den Folgetagen statt. Bei jener am Abend nach der Räumung kam es zu massiven Sachbeschädigungen – allen voran in der Länggasse. Der Schaden betrug mehrere Zehntausend Franken. (mib)