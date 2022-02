Chaos nach Corona-Demo in Zürich – Demonstranten und Extremisten randalieren in Zürich – Polizei reagiert mit Wasserwerfen

Corona-Demo in Zürich – Tränengas an der Langstrasse – Rechtsextreme in der Altstadt festgenommen Massnahmenkritiker haben für Samstagmittag zur Demo gerufen. Doch linksextreme Gegendemonstranten beschäftigen die Polizei weit mehr. Lisa Aeschlimann Lorenzo Petrò , Samuel Schalch (Fotos) UPDATE FOLGT

Demonstranten verteilen sich in der Innenstadt

15:27 Uhr – Die Demonstrierenden haben sich in der Stadt in verschiedene kleinere Gruppen aufgeteilt, um den Einsatzkräften zu entkommen. Eine Gruppe befindet sich am Limmatquai, eine weitere an der Bahnhofstrasse. Sie werfen Stühle und Tische von Restaurants auf die Strasse, zünden Container an, versprayen Trams mit Antifa-Schriftzügen.

Demo erreicht Langstrasse, Polizei setzt Gummischrot ein

15:01 Uhr – Inzwischen ist ein Teil der antifaschistischen Gegendemonstranten, es sind rund 800, an der Langstrasse eingetroffen, wo der Umzug eine Absperrung durchbrochen hat. Die Polizei fährt Wasserwerfer auf und setzt Gummischrot und Tränengas ein.

Der Bahnhofplatz ist wieder für den Verkehr zugänglich, wie die Polizei mitteilt.

Polizei nimmt Rechtsextreme in der Altstadt fest

14:52 Uhr – Die Stadtpolizei hat in der Altstadt eine gewaltbereite Personengruppe angehalten, wie sie auf Twitter mitteilt. Mehrere Personen, die der rechtsextremen Szene angehören, seien für weitere Abklärungen auf die Polizeiwache gebracht worden.

Derweil hat sich eine weitere Gegendemonstration auf dem Bahnhofplatz formiert, deren Abmarsch in den Kreis Vier über die Postbrücke von der Polizei toleriert wird.





Gegendemonstranten marschieren los – Polizei stoppt Umzug mit Pfefferspray

Foto: Samuel Schalch

14:21 Uhr – Die Polizei fordert die linksextremen Gegendemonstranten auf, ihre Transparente herunterzunehmen und macht die Teilnehmer darauf aufmerksam, dass die Demonstration nicht bewilligt ist. Der Umzug setzt sich derweil in Bewegung über die Limmat Richtung Central. Die Demonstranten zünden Petarden. Die Polizei versucht, den Demonstrationszug zu stoppen. Dabei kommt auch Pfefferspray zum Einsatz.

Foto: TA

14:00 Uhr – Beim Landesmuseum haben sich rund 500 Gegendemonstranten versammelt. Sie entrollen Transparente mit «Zürich bleibt nazifrei»-Schriftzügen. Von den Massnahmengegnern, sie wollten sich beim Globus an der Bahnhofstrasse treffen, fehlt bisher jede Spur.

Grosses Polizeiaufgebot beim Zürcher Hauptbahnhof

Foto: TA

13:15 Uhr – Die Polizei ist mit einem grossen Aufgebot rund um den Hauptbahnhof Zürich präsent. Auf allen Zugängen zur wichtigen Verkehrsdrehscheibe ist sie mit dutzenden Uniformierten und mit Polizeiwagen präsent. Auch direkt unter der grossen Anzeigetafel in der Haupthalle sind Polizeiwagen mit Sperrgittern zum Abdrängen von Menschenmassen postiert. Im Himmel über der Innenstadt kreist seit dem Vormittag ein Polizeihubschrauber.

Die Stadtpolizei weist darauf hin, dass beide angekündigten Demonstrationen nicht bewilligt sind und rät von einer Teilnahme ab: «Eine Teilnahme ist strafbar. Wir sind mit einem Polizeiaufgebot vor Ort».

Demo von Massnahmenkritikern angekündigt – Linke mobiliseren dagegen

Kommt es kurz vor Ende der Massnahmen noch zum zum Massenaufmarsch der Gegner? Demo auf dem Zürcher Turbinenplatz im November 2021. Foto: Dominique Meienberg

Die Ausgangslage – Obwohl kommende Woche weitgehende Lockerungen oder gar das Ende aller Corona-Massnahmen zu erwarten ist: Massnahmenkritiker haben zur Demonstration am Samstagmittag in der Zürcher Innenstadt aufgerufen. Auf Telegram kursieren seit einigen Tagen entsprechende Nachrichten. Das Motto: «Alle zusammen für die Freiheit. Schluss mit Willkür».

Ende Januar zogen rund 2000 Massnahmenkritiker durch Bern, angeführt von Rechtsextremen. Foto: Raphael Moser

Lisa Aeschlimann ist Redaktorin im Ressort Zürich. Sie schreibt schwerpunktmässig über Sicherheitspolitik, Kriminalität, Polizei und Justiz. Mehr Infos @lisaaeschlimann Lorenzo Petrò ist Redaktor im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft und Blattmacher beim Newsdesk Tamedia. Er schreibt über Politik sowie über Nachhaltigkeitsthemen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.