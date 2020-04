ÖV in der Region Thun – Viel Platz in langen STI-Bussen Neuerdings verkehren die Gelenkbusse der STI zum Gesundheitsschutz auf weiteren Linien. atp

Gelenkbusse der STI – hier ein Fahrzeug vor deren Geschäftssitz – verkehren nicht nur auf ihren fahrplanmässigen Linien eingesetzt. Patric Spahni

Die Gelenkbusse der Verkehrsbetriebe STI, die normalerweise auf den Linien 1 und 2 sowie am Thunersee entlang verkehren, werden derzeit im städtischen Bereich auch auf anderen Strecken eingesetzt. Dies wird so gemacht, «damit sich die Fahrgäste so gut als möglich verteilen können und das Social Distancing eingehalten werden kann». Das war auf Anfrage bei den Verkehrsbetrieben zu erfahren. In Anlehnung an die Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit zur Nutzung des öffentlichen Verkehrs (ÖV) seien die STI bestrebt, dass Personen, die auf den ÖV angewiesen seien, «diesen in einer vertretbaren Distanz zu anderen Fahrgästen nutzen können», heisst es dazu.