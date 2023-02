1:1 gegen Stade-Lausanne-Ouchy – Viel Pech und etwas Unvermögen kosten den FC Thun zwei Punkte Der FC Thun spielt zu Hause gegen das viertplatzierte Stade-Lausanne-Ouchy 1:1. Gabriel Kyeremateng trifft wieder. Nathalie Günter

Der FC Thun (hier Gabriel Kyeremateng) läuft gegen Stade-Lausanne-Ouchy auf. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Es ist die fünfte Minute in der Nachspielzeit. Die Thuner rennen an, Miguel Castroman tritt den dreizehnten Eckball. Das Siegestor, es bleibt den Oberländern aber nicht vergönnt. Seit Beginn der zweiten Hälfte sind sie es, die das Spiel bestimmen, die den Sieg wollen, die das 2:1 suchen. Es bleibt beim wollen. Und bei ganz vielen Chancen, welche Mauro Lustrinellis Akteure an diesem Abend nicht in Tore ummünzen. In dieser Partie kommen ganz viel Pech, etwas Unvermögen und ein starker Niklas Steffen im Tor von Stade-Lausanne-Ouchy zusammen.

Der grösste Teil der zweiten Halbzeit spielte sich in der Lausanner Hälfte ab: Hier Thun-Captain Marco Bürki (2. v.r.) im Kopfballduell mit Rayan Kadima (r.). Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Ein Gradmesser

Ungefährdet war der 3:0-Sieg des FC Thun vergangenen Sonntag im Ländle gegen Vaduz gewesen. Der richtige Gradmesser kommt am Freitagabend mit Lausanne in die Stockhorn-Arena. Das Team von Anthony Braizat liegt mit sechs Punkten direkt vor den Oberländern. Mitte Oktober empfing Thun Lausanne zuletzt. Ein düsterer Abend: Thun verlor 0:2, die Serie von neun Spielen ohne Niederlage riss – es war der Auftakt in eine grössere Baisse.

Der physisch spielende Gegner aus der Romandie aber ist angeschlagen. Drei Niederlagen in drei Spielen und neun Gegentore lautet die Bilanz in der Rückrunde. Die Thuner hingegen befinden sich nach den Siegen gegen Vaduz und Xamax im Aufschwung. «Ein Ping-Pong-Spiel» erwarte er, sagt Lustrinelli vor dem Spiel. Beide Teams spielen gerne ein intensives Pressing, beherrschen das schnelle Umschaltspiel.

Der Thun-Trainer muss sich an diesem Abend nicht zwischen seinen drei Stürmen Gabriel Kyeremateng, Roland Ndongo und Dimitri Oberlin entscheiden. Letzterer ist gesperrt. Somit kommt Kyeremateng, mit acht Saisontoren Toptorschütze der Thuner, zu seinem ersten Startelfeinsatz nach wettbewerbsübergreifend sieben (!) Spielen. Zuletzt stand er am 4. November in der Startelf.

Dos Santos’ Lob misslingt

Das Ping-Pong bleibt zuerst aus. Die einzige richtige Chance hat Daniel Dos Santos in der dritten Minute nach einem tollen weiten Ball von Jan Bamert. Er entscheidet sich statt für die sichere flache Variante für einen Lob. Der gerät zu hoch. Keine zwei Minuten später muss Bamert nach einem Zusammenprall vom Platz. Das linke Knie schmerzt, Marco Bürki rückt in die Innenverteidigung. Aus dem Nichts kommt Lausanne per Strafstoss in der 23. Minute zum 1:0. Lucien Dähler hat seinen Gegenspieler leicht gehalten. Ein harter Pfiff von Schiedsrichter Johannes von Mandach.

Die Penaltyszene: Thuns Lucien Dähler (in rot) bringt Mergim Qarri zu Fall. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

In den zweiten 45 Minuten ist es zuerst wieder Dos Santos, der das 1:1 machen muss. Er taucht auf Pass von Leonardo Bertone alleine vor Steffen auf, bringt den Ball aber wieder nicht im Tor unter. Bei seiner Auswechslung umarmt Lustrinelli seinen Schützling lange. Dann starten die Thuner richtig durch, Lausanne kommt kaum zum Atmen. In der 65. Minute schliesst Kyeremateng einen Angriff über Lucien Dähler und den eingewechselten Matoshi ab. 1:1!

Das Momentum kippt in der Folge definitiv. Die Thuner erhöhen den Druck noch mehr, Ndongo muss in der 81. das 2:1 machen. Der Ball will aber nicht mehr ins Tor. Thun hat an diesem Abend zwei Punkte verloren.

Saisontreffer Nummer neun: Gabriel Kyeremateng (r.) bedankt sich bei Passgeber Valmir Matoshi für das Zuspiel. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

