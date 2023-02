Am Samstag, 11. März, findet am Hauptstandort der Musikschule Region Thun (MSRT) in der Campagne Bellerive der Tag der offenen Türen statt. Den Besucherinnen und Besuchern steht das gesamte Instrumental- und Gesangsangebot für Schnuppersequenzen zur Verfügung. Lehrpersonen und Schulleitung bieten individuelle Beratung zu pädagogischen und administrativen Fragen an. Umrahmt wird der Anlass durch Kurzkonzerte der Ensembles der MSRT. Für die Teilnahme ist eine Online-Anmeldung über die Website der Musikschule erforderlich. (azs)