Ski-Weltcup Adelboden – «Viel mehr konnten wir uns nicht wünschen» Weltcup-Geschäftsführer Christian Haueter ist mit dem Rennwochenende zufrieden – unter den gegebenen Umständen. Nik Sarbach

Der Drittplatzierte von Freitag, Marco Odermatt, bei der Einfahrt in einen ungewöhnlich leeren Zielraum. Foto: Christian Pfander

Die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz der diesjährigen «Ghost Edition» am Chuenisbärgli. Christian Haueter, Geschäftsführer der Ski-Weltcup Adelboden AG, fasst das Adelbodner Ski-Wochenende so zusammen: «Drei Tage Sonnenschein, drei Tage perfekte Pistenverhältnisse und drei Tage sensationellen Sport am Chuenisbärgli. Viel mehr konnten wir uns nicht wünschen.»

Jedenfalls nicht unter den geltenden Rahmenbedingungen, sprich: ohne Publikum, welches das Chuenisbärgli sonst jeweils in eine regelrechte Festhütte verwandelt. «Das war heuer schon komplett anders», sagt Haueter. «Es war halt einfach sehr ruhig – dieses Jahr ging es einzig und allein um den Sport.»