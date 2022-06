Abschluss am Greenfield Festival – Viel Liebe von Billy Talent – und eine Hommage Sie boten mit ihrem Auftritt die passende Zusammenfassung des 16. Greenfield Festival: Billy Talent, der nicht ganz typische Greenfield-Headliner, versprühten viel Liebe. Nathalie Günter , Manuel Lopez (Fotos)

Volles Haus beim letzten Konzert der 16. Greenfield-Ausgabe: Billy Talent schien nochmal alle Festivalbesucherinnen und -besucher zu vereinen. Foto: Manuel Lopez

Dieser Abschluss passte zur 16. Ausgabe des Greenfield Festivals wie die Faust aufs Auge: Billy Talent aus Kanada. Keine klassische Headliner-Band, nicht aus dem Metal-Genre – und trotzdem reichte die Zuschauermenge am Samstagabend von der Hauptbühne bis nahe an die Essstände hinten. Es war für jede und jeder etwas dabei, so schien es.