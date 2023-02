Wacker Thun – Viel Licht – aber noch zu viel Schatten 26:30 unterliegen die Berner Oberländer Handballer Leader Kriens im ersten Spiel 2023. Bemerkenswert sind die Parallelen zum BSV. Adrian Horn

Gabriel Felder scheitert an Kriens-Keeper Rok Zaponsek. Foto: Marcel Bieri

Es ist die grosse Chance. Alleine vor dem Tor taucht Nicolas Raemy auf, der Linkshänder könnte auf 25:27 verkürzen und damit für eine spannende Schlussphase sorgen in einer Partie, die entschieden schien.

Raemy aber scheitert. Dass es sich um seinen ersten Auftritt nach einer sechsmonatigen Auszeit handelt, vermag er nicht zu verbergen. Einen schlechten Eindruck macht Wacker Thuns Nationalspieler nicht; im Abschluss fehlt aber offensichtlich das Selbstverständnis.

Viel Licht, aber noch zu viel Schatten: Das Urteil trifft auf die Darbietung des 30-Jährigen, aber auch auf dessen Team als Ganzes zu. Im ersten Spiel 2023 bieten die Berner Oberländer Kriens, dem Tabellenführer, über weite Strecken Paroli. Um ihren Lohn bringen sie sich, indem sie vor der Pause eine schlechte Phase einziehen; die Luzerner enteilen da vorübergehend (10:16).

Agil, spielstark – aber noch glücklos im Abschluss: Nicolas Raemy beim Comeback. Foto: Marcel Bieri

Es ist gewiss keine Partie, an die man sich noch lange erinnern wird. Die Intensität ist beidseits nicht annähernd auf Playoff-Level, die Teams funktionieren vor 950 Zuschauern vor allem über Einzelaktionen, Goalieparaden sind ähnlich rar wie Abschlüsse der Flügelspieler.

Lukas von Deschwanden knüpft an seine exzellenten Leistungen aus der ersten Saisonhälfte an, er ist der Antreiber, die Figur, auf die sich so vieles konzentriert. 10 Tore und einige sehenswerte Zuspiele gelingen dem Regisseur, darunter ein spektakulärer Pass über das ganze Feld. Neben ihm überzeugt vorab Linkshänder Ivan Chernov, der 6-mal trifft.

Gipfeltreffen: Lukas von Deschwanden (links) verteidigt mit Stefan Huwyler gegen Andy Schmid. Foto; Keystone

26:30 verliert Remo Badertschers Team, und so bewegt es sich gewissermassen im Gleichschritt mit dem Kantonsrivalen BSV. Beide Berner Mannschaften sind mit einer Niederlage gegen Kriens in das Jahr gestartet, beide unterlagen mit vier Toren Differenz. Beide haben 20 Meisterschaftsspiele bestritten und 17 Punkte geholt. Und beide werden sich steigern müssen – ansonsten dürfte die Saison nicht mehr sonderlich lange dauern.

Adrian Horn ist seit 2007 für Tamedia tätig. Er fungiert als Koordinator und Redaktor des Sport-Extra und arbeitet extern als Lektor. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.