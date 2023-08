Viel Leben in alten Gemäuern – Kaffee, Kultur und Keramik Im lauschigen Garten des Buumehus zeigen diesen Samstag Kunstschaffende aus der Region Oberdiessbach ihre Werke. Karl Johannes Rechsteiner

Das Buumehus im Zentrum von Oberdiessbach: Diesen Samstag präsentiert der historische Kramladen seinen Kunst- und Handwerkermärit samt Garten-Café. Foto: Karl Johannes Rechsteiner

Kleine Läden boten früher in jedem Dorf und jedem Quartier breite Einkaufsmöglichkeiten an. Das Lädeli der Familien Zuber und Baumann mitten Oberdiessbach verkaufte ab 1846 rund 150 Jahre lang ein breites Sortiment an Produkten: vom Reissverschluss bis zum Tintenfässchen, Hustentäfeli oder Maggiwürfel, Korsetts für Frauen und Hosenträger für Männer, vom Verlobungskärtchen bis zum Pfeifentabak, exotische Gewürze oder Fadenspulen in allen Farben. Heute ist das Dorfmuseum wohl das einzige kleine Zentrum für die Geschichte des Detailhandels in der ganzen Schweiz.