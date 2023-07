Genervte Reaktionen in Bern – Viel Lärm um viele Konzerte In Bern haben wohl selten so zahlreiche grosse Open-Air-Konzerte stattgefunden wie diesen Sommer. Viele freuen sich – andere beschweren sich. Carlo Senn

Die deutsche Rapperin Nura tritt am Festival Spex auf. Die Veranstaltung führte zu Lärmklagen bei Polizei und Stadt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Konzerte und Veranstaltungen folgten in der Stadt Bern Schlag auf Schlag: Da waren das Gurtenfestival auf dem Berner Hausberg, gleichzeitig spielte die Band Muse auf dem Bernexpo-Areal. Davor traten unter anderem Rammstein und Depeche Mode auf, diese im Wankdorfstadion. Nach einer kurzen Pause geht es im August weiter, beispielsweise mit der Nationalfeier auf dem Bundesplatz am 31. Juli und am 1. August. Patent Ochsner spielen dann ab dem 2. August im Schwellenmätteli – teilweise parallel mit dem Strassenmusik-Festival Buskers, das in der Berner Altstadt über die Bühne geht.

Nun gibt es zwei Sichtweisen zur Lärmdiskussion, die in Bern aufflammt. Während die einen der Meinung sind, dass solche Sommer-Events doch in einer Stadt möglich sein müssen und es toll sei, dass so viel laufe, sind andere über den Lärm erbost und greifen zum Telefonhörer.

So geschehen letztes Wochenende: Beim Hip-Hop-Festival Spex auf dem Bernexpo-Areal haben sich bei der Kantonspolizei am Freitag und Samstag rund 70 Personen im Raum Bern über den Lärm beschwert.

Viel mehr genützt, als dem Unmut Luft zu verschaffen, haben die Anrufe jedoch nicht. Denn der Veranstalter hat gemäss Kapo im Zusammenhang mit dem Lärm alles richtig gemacht. So war die Polizei wie üblich bei Grossveranstaltungen vor Ort und hat Lärmmessungen durchgeführt. «Gemäss aktuellen Erkenntnissen wurde die bewilligte Dezibelzahl eingehalten», sagt die Kapo-Pressesprecherin Sarah Wahlen. Laut Veranstalterin lag diese bei 100. Somit hatte die Polizei auch keinen Grund, zu intervenieren.

Auch in der Stadt Bern hat man Kenntnis von verärgerten Bürgerinnen und Bürgern. Die gesamte Konzertreihe im Wankdorf habe zu «sehr vielen Reklamationen» geführt. Das schreibt Norbert Esseiva, der Leiter der städtischen Orts- und Gewerbepolizei.

Ist es zu viel?

Die Veranstalterin der Mehrheit der Konzerte, Gadget, will es sich nicht mit Quartier und Stadt verscherzen. Denn auch nächstes Jahr möchte das Unternehmen mindestens das Spex erneut im Wankdorf durchführen.

Dort heisst es, dass man sich «der Problematik der Lärmemission bewusst sei», so Raoul Hüppi, Mediensprecher des Festivals. Auch er betont, die Dezibel-Grenzwerte eingehalten zu haben.

Für kommende Veranstaltungen suche man nun mit der Stadt und weiteren Beteiligten das Gespräch. Um die Belastung für die Anwohner nächstes Mal zu verringern, prüfe man verschiedene Massnahmen, um «die Bässe gezielt zu reduzieren», schreibt Mediensprecher Hüppi.

Bilanz zu Konzerten folgt

Klar ist, die Konzerte stossen auf grosse Nachfrage: Die Konzerte von Guns N’ Roses und Muse waren mehrheitlich ausverkauft, das Spex-Festival allerdings nicht. Keine Tickets mehr gibt es laut der Website von Patent Ochsner für alle sieben Konzerte im Schwellenmätteli im August. Auch Esseiva von der Stadt Bern schreibt: «Es freuen sich jeweils Tausende auf diese Konzerte.»

Auch beim regnerischen Muse-Konzert fühlten sich einige zu stark beschallt, andere freuten sich über die wuchtigen Gitarrenriffs. Foto: Keystone/Peter Klaunzer

Keine Probleme mit den Veranstaltungen hatte der parteilose Gemeindepräsident von Ostermundigen, Thomas Iten. Auch Ostermundigen war je nach Wind durch die Freiluftkonzerte im Berner Wankdorf beschallt worden. Er habe keine Kenntnis von Beschwerden aufgrund von Spex, bei den anderen Konzerten im Wankdorf habe es einzelne Rückmeldungen gegeben. Betonen will er, dass «die mehrheitlich ausverkauften Konzerte zeigen, wie geeignet Bern als Veranstaltungsort ist».

Dennoch stellt sich die Frage: Wie viel Sause verträgt eine Stadt? Die Antwort darauf ist wohl kaum eine Zahl, sondern relativ komplex. So äussert sich auch die Präsidentin der Berner Quartierkommission Dialog Nordquartier differenziert: «In der Stadt und im Nordquartier müssen auch grosse Freiluftveranstaltungen Platz haben», sagt Verena Näf. Allerdings gebe es eine Grenze, weil das Nordquartier nicht nur Event-Ort, sondern auch ein Ort zum Leben sei.

Ob die Stadt mit den diesjährigen Bewilligungen die Grenze überschritten habe, könne sie nicht einfach so beantworten. Esseiva von der Stadt schreibt ebenfalls, dass «die Kadenz an den eher emissionsreichen Veranstaltungen» eine Rolle spiele. Es dürfte sich diesen Sommer wohl auch um einen Nachholeffekt wegen Corona handeln, der sich auch wieder abschwächen kann.

Die Stadt hält sich mit einer Bilanz noch bedeckt und will Ende Sommer die «gemachten Erfahrungen» auswerten. Es dürften also interessante Gespräche zwischen Stadt, Veranstalter und Quartierkommission werden.

