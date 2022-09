Rechtsstreit in Lyss – Viel Lärm um Kuhglockengeläut Im Seeland sorgen Kühe laut Behörden für «Aufwachreaktionen» und «Gefühlsduselei». Die zentrale Frage dabei: Brauchen Kuhglocken eine Baubewilligung? Simone Lippuner

In Lyss gibt es Menschen, die wegen Kühen nicht schlafen können. Deshalb haben sie reklamiert beim Chef der Kühe und bei den Chefs der Gemeinde. Doch weil diese nicht so recht wussten, was tun, haben sie diese Sache «in Sachen Lärmimmissionen durch Kuhglocken» zum Kanton weitergetragen. Der regelt das nun. Das wäre die Kurzfassung der Geschichte. Doch so einfach ist das nicht.

Eingeläutet wird das Ganze vor rund zwei Jahren. Im Sommer 2020 erhält ein landwirtschaftlicher Betrieb, der seit 1836 in Lyss steht, zum ersten Mal seit 186 Jahren unerwünschte Post. Anwohner beklagen sich über das Bimmeln der Kuhglocken, das nachts über die nur zehn Meter entfernt liegende Weide ins Schlafzimmer dringt. Die Gemeindebehörden schalten sich ein. Es folgen Treffen und Abmachungen: Der Bauer verspricht, die Tiere – es handelt sich um zwei bis vier Guschti, maximal! – fortan nur noch in einem bestimmten Teil der Weide nachts grasen zu lassen.

Bewilligung für Gebimmel

Doch bereits bei der zweiten Besprechung räumt der Landwirt ein, dass er es «wegen betrieblicher Schwierigkeiten» nicht schaffe, diese Abmachung einzuhalten. So stehe zum Beispiel die Trinkwanne zu weit weg.

Einige Monate später kommuniziert die Gemeinde mit einer mehr oder weniger absurden Begründung, weshalb sie nicht auf die Anzeige der Nachbarn eintreten will: «Es wurde festgestellt, dass die Verwendung von Kuhglocken im derzeit praktizierten Ausmass auf der Weidefläche besagter Parzelle keiner Baubewilligung bedarf.» Baubewilligung? Man möchte denken, es handle sich um Nachtruhestörung. Doch dazu später.

Jedenfalls wollen die lärmgeplagten Nachbarn den Entscheid der Gemeinde nicht schlucken und ziehen die Sache im November 2021 an den Kanton weiter. Sie fühlen sich von der Gemeinde im Stich gelassen und verlangen nun von der höheren Instanz konkrete Massnahmen, um das nächtliche Gebimmel zu stoppen. Dafür ist nun die Bau- und Verkehrsdirektion (BVD) zuständig.

Aufwachreaktionen

Während Lyss argumentiert, ein Nachbar müsse sich auch nachts jene Immissionen gefallen lassen, welche von einem durchschnittlichen Menschen nicht als übermässig empfunden würden, stellt sich der Kanton hinter die Klagenden: Die Nachbarn seien sich bewusst, dass sie bis zu einem gewissen Grad Lärmimmissionen aus dem angrenzenden Landwirtschaftsbetrieb dulden müssten. Dies aber nicht uneingeschränkt und rund um die Uhr, steht im BVD-Entscheid. Denn: «In der Nacht führt der Kuhglockenlärm zu Aufwachreaktionen und ist deshalb unzulässig.»

Waren die von Aufwachreaktionen geplagten Anwohner zu Beginn noch kompromissfreudig, wird ihr Ton im Lauf des Rechtsstreits bestimmter. Weil sich der Bauer nicht an die Abmachung hielt, seine Guschti nur noch auf einem Teil der Weide mit Glocken grasen zu lassen, stellte sich für die Nachbarn die Frage: «Hat der Beschwerdegegner überhaupt ein schutzwürdiges Interesse am Einsatz der Glocken?»

Nein, und diese seien zudem schlecht für die Tiere. «Althergebrachte Traditionen und Kulturgüter sind in Ehren zu pflegen, aber nicht ad absurdum und ohne Gefühlsduselei», zitiert die Baudirektion die Beschwerdeführenden.

Befangenheit

Neben der Frage, ob die Glocken denn lediglich Gefühlsduselei seien oder für den Bauer doch einen pragmatischeren Zweck verfolgten, hatte der Kanton ein anderes Thema zu klären: Waren die Lysser Behörden befangen? War der Fakt, dass der Landwirt seit einiger Zeit Mitglied des Ortsparlaments ist, ein Grund dafür, die Sache etwas milder zu bewerten, gar ein Auge zuzudrücken? Nein, findet der Kanton. Dafür gebe es keine Anhaltspunkte.

Aber: Die Gemeinde habe fälschlicherweise angenommen, der Kuhglockenlärm stehe nicht in direktem Zusammenhang mit einer Baute oder Anlage. Hinsichtlich des Bauernhofs könne also kein baurechtswidriger Zustand vorliegen, der ein baupolizeiliches Einschreiten rechtfertigen würde. Deshalb also die Sache mit der Baubewilligung! In diesem Punkt stimmt der Kanton schliesslich zu: Die Anzeige sei nicht in einem Baupolizeiverfahren zu behandeln, müsse jedoch inhaltlich geprüft werden.

Alltagslärm

Die Bau- und Verkehrsdirektion hingegen stellt klar: Kuhglockenlärm ist Alltagslärm. Eine Lärmart, für die es keine gesetzlichen Grenzwerte gibt, die es aber zu begrenzen gilt. «Wenn Tiere auf Weiden, die unmittelbar beim landwirtschaftlichen Betrieb sind, grasen, ist der Kuhglockenlärm dem angrenzenden Betrieb zuzurechnen und nach Vorschrift zu begrenzen.» Kurz: Lyss muss auf die Anzeige der Beschwerdeführenden eintreten.

Der Kanton erteilt der Gemeinde klare Aufgaben: Überschreitet der Glockenlärm die Grenzwerte? Muss Lyss dem Bauern Massnahmen aufbrummen, um das Gebimmel einzudämmen? Das muss die Gemeinde nun abklären. «Dabei ist auch das kommunale Polizeireglement zu berücksichtigen», sagt die BVD mahnend, dort drin nämlich ist Nachtruhestörung klar als verboten deklariert.

Um in der Sache vorwärtszukommen, sei eine weitere Stelle einzuschalten: die Fachstelle Lärmakustik/Lasertechnik der Kantonspolizei. Gestützt auf deren Bericht sei dann zu beurteilen, inwiefern hinsichtlich des Kuhglockenlärms «Sanierungsmassnahmen» anzuordnen seien.

Der Ball liegt also wieder bei der Gemeinde. Dort ist zwischenzeitlich im Parlament eine Motion eingegangen: Die Mitte fordert eine «Änderung Ortspolizeireglement betreffend Weideglocken». So soll der Artikel 33, der die Nachtruhestörung verbietet, um die «Ausnahme von Weideglocken» ergänzt werden. Da läutets sicher in den Ohren der Nachbarn. Und auch auf der Wiese neben ihrem Haus noch eine Weile.

Simone Lippuner ist seit 2010 Redaktorin im Ressort Region Bern. Ihr Fokus liegt auf der Berichterstattung aus dem Seeland. Weiter schreibt sie als Kolumnistin regelmässig über ihre Heimatstadt Biel. Mehr Infos

