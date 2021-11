Weil sich Anwohnende wehren – Aufbau des Seilparks Gantrisch verzögert sich um fast ein Jahr Der Seilpark Gantrisch will in die Siedlung Eywald ziehen. Dagegen wehren sich die Anwohnenden: Mit vielen Argumenten kämpfen sie um ihre Idylle. Sheila Matti

Sie setzen sich für die Ruhe in Eywald ein: Gabriella Caricati, Andy Trinkler und Uschy Eggimann (von links). Foto: Christian Pfander

Blätter rascheln im Wind, ein paar Vögel zwitschern, und irgendwo miaut eine Katze. Ansonsten ist in Eywald nichts zu hören.

Genau diese Ruhe ist es, die die Bewohnerinnen und Bewohnern der rund 80 Häuser so schätzen. Viele von ihnen sind genau ihretwegen hierhergezogen, in das abseits gelegene Quartier der ohnehin bereits abseits gelegenen Gemeinde Rüschegg.

Zwei Eywalderinnen und ein Eywalder sitzen an diesem Herbstnachmittag in einem Wohnzimmer und blicken hinaus auf den Herbstwald. Es sind Gabriella Caricati, Andy Trinkler und Uschy Eggimann. Vor ihnen auf dem Tisch liegt jede Menge Papier; Antwortschreiben, Gutachten, Karten. Alles, was sich in den letzten Monaten so angesammelt hat im Kampf gegen den Seilpark Gantrisch.