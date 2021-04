Duell der Absteiger – Viel Krampf, keine Tore Der FC Thun und Xamax tun sich schwer und trennen sich in einer ereignisarmen Begegnung 0:0. Bei den Oberländern verletzt sich Aggressivleader Kenan Fatkic. Marco Spycher

Thuns Flügelspieler Dominik Schwizer (rechts) im Duell um den Ball mit Neuenburgs Yoan Epitaux. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Die Szene ist Sinnbild dieser Partie, in der den Thunern nichts gelingen will. Captain Nicola Sutter schickt Saleh Chihadeh mit einem guten Steilpass. Der Stürmer könnte losziehen, das Spiel eine Viertelstunde vor Schluss mit einem Tor zu Gunsten des Heimteams eventuell entscheiden. Doch er verstolpert den Ball – Chance vertan.

Weil sich auch Gegner Xamax kein Bein ausreisst in der Offensive, endet das ereignisarme Duell der beiden Absteiger 0:0 – ein beispielhaftes 0:0. Für das Team von Carlos Bernegger ist es das erste Spiel seit Ende Februar, in dem kein Tor gelingt. «Wir haben es versucht, konnten aber nicht die nötige Abgeklärtheit an den Tag legen», meint der Trainer. Andreas Hirzel bleibt derweil zum neunten Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Xamax ohne Torschuss

Vom Anfang bis zum Schluss war es eine zähe Angelegenheit in der Stockhorn-Arena. Beide Teams taten sich schwer, meist missriet bereits die Angriffsauslösung. Dazu kamen viele Unterbrüche, die den Spielfluss nicht gerade förderten. Wie so oft bei solchen Partien sorgte ein stehender Ball für die beste Chance: Thuns Verteidiger Nikki Havenaar verpasste in der Startphase den Führungstreffer nach einer Flanke von Dominik Schwizer, der mit elf Assists der beste Vorlagengeber der Liga ist. Der Gast aus Neuenburg hatte derweil über 90 Minuten keinen einzigen Torschuss aufzuweisen.

Für einen Thuner Schreckmoment sorgte nach rund einer Stunde Kenan Fatkic. Nach einem Zusammenstoss mit Bruno Morgado blieb er liegen, wälzte sich am Boden und hielt sich das Knie. Die Partie ging für den Aggressivleader nicht weiter. Es sehe nicht gut aus, meinte Bernegger später.

Aarau kommt näher

Eine weitere schlechte Nachricht für die Oberländer: Der FC Aarau gewinnt gegen Schlusslicht Chiasso 3:1. Dies wiederum dürfte Xamax freuen, das damit einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf holt.

Der FC Thun liegt zwar weiterhin auf dem Barrageplatz. Neu beträgt der Vorsprung auf Aarau aber nur noch drei und nicht mehr fünf Punkte. Und Leader GC kann mit einem Sieg am Samstag gegen Wil davonziehen.

Weiter geht es für die Oberländer mit einer englischen Woche. Bereits am bevorstehenden Montag spielen sie auswärts gegen Winterthur, ehe es am Freitag dann in Zürich zum Spitzenkampf gegen die Grasshoppers kommt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.