Aus im Viertelfinal – Viel Kampf, aber zu wenig spielerische Klasse Für den BSV Bern ist die Saison nach einer 17:26-Niederlage gegen Kadetten Schaffhausen zu Ende. Reto Pfister

Lucas Rohr (links) und Samuel Weingartner (rechts) trösten den abtretenden Mitspieler Sebastian Schneeberger nach der entscheidenden Niederlage. Foto: Raphael Moser

Die Spieler des BSV Bern wollten. Es war ihnen anzumerken, dass sie durch den Erfolg in Schaffhausen am letzten Sonntag wieder zuversichtlich waren, die Playoff-Viertelfinalserie noch zu ihren Gunsten wenden zu können. Aber das Wollen alleine reicht nicht, um einen Gegner vom Format der Kadetten bezwingen zu können. Es braucht dazu auch spielerische Klasse, und von der war in Spiel 4 zu wenig vorhanden.

Die Berner mühten sich, liefen sich aber immer wieder in der gegnerischen Abwehr fest. Und wenn sie zu Chancen kamen, dann liessen sie diese zu oft aus. Drei von acht Siebenmetern wurden nicht verwertet, dazu auch einige freie Würfe aus dem Spiel. Am Ende stand eine 17:26-Niederlage, die entscheidende in der Serie. Für den BSV ist die Saison zu Ende.

Spiegelbild der Saison

Wie so oft in der gesamten Spielzeit brachte das Team die durchaus vorhandenen Fähigkeiten zu wenig zur Geltung. «Wir haben super gekämpft, aber im Angriff unsere Vorhaben nicht umsetzen können», kommentierte Captain Tobias Baumgartner die Leistung in der letzten Partie der Saison 2020/21.

Es habe auch wieder an der sogenannten «Killermentalität» gefehlt. Dieses Problem begleitete die Berner über das gesamte Jahr hinweg und fand seinen Ausdruck in zahlreichen knappen Niederlagen. So auch in der zu Ende gegangenen Viertelfinalserie; das erste Spiel in Schaffhausen ging 29:30 verloren. «Diese Niederlage tut am meisten weh», meinte Baumgartner. «Ein Sieg dort hätte zu einem ganz anderen Verlauf des Viertelfinals führen können.»

So blieb letztlich nur die Erkenntnis, dass sich der Zweite der Hauptrunde gegen den Siebten durchgesetzt hat. «Letztlich ist der Favorit weitergekommen», stellte auch Baumgartner fest. Die Chance auf ein besseres Abschneiden vergab der BSV aber nicht nur im Playoff, sondern bereits davor. Als man sich mit der Platzierung im unteren Mittelfeld der Liga die Kadetten als Gegner «einhandelte» und so von vornherein als Aussenseiter in die Ausmarchung stieg.

Fans feiern Team trotzdem

«Wir haben noch viele junge Spieler im Team, in der nächsten Saison sind wir einen Schritt reifer», sagte der Captain der Berner auf die Frage nach den Aussichten für die Zukunft. Martin Rubin wird als Coach von Aleksandar Stevic übernehmen, der Schwede Pontus Zetterman ersetzt Michael Kusio im rechten Rückraum; letzterer konnte verletzungsbedingt gegen sein zukünftiges Team Kadetten nicht mehr mitwirken.

Neben Stevic und Kusio verlassen auch Matthias Gerlich (Rücktritt) und Sebastian Schneeberger (Abschied vom Spitzenhandball) die Mannschaft. Wie der scheidende Geschäftsführer Achim Dähler und die abtretende Physiotherapeutin Jacqueline Poffet wurden sie von den lautstarken Anhängern einzeln aufgerufen und mit einer Welle verabschiedet, danach auch das ganze Team

Und Baumgartners Miene hellte sich auf, nachdem er kurz nach Spielschluss ziemlich niedergeschlagen wirkte. «Das zeigt, welch super Verein der BSV ist. Solche Fans sind ein schöner Rückhalt», sagte er.

Matthias Gerlich erzielte bei seinem letzten Spiel für den BSV fünf Tore. Foto: Raphael Moser

