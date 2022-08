Barbara Donski liess sich ursprünglich zur Sekundarlehrerin ausbilden. Doch ihre Freude am Schreiben und das Interesse an Menschen zogen sie in den Journalismus. Anfangs arbeitete sie für die Teletext AG in Biel. Seit 1996 ist sie Lokalredaktorin beim Thuner Tagblatt. Ausserdem gehört sie dem Stiftungsrat der Berner Stiftung für Radio und Fernsehen an.

Foto: Barbara Schluchter-Donski