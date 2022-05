Thuner Stadtrat: Jugend – Viel Goodwill für Jugendparlament Quer durch alle Fraktionen wurde das Postulat, die Einsetzung eines Jugendparlaments zu prüfen, wohlwollend aufgenommen. Ein Achtklässler verblüffte. Gabriel Berger

So kann es aussehen, wenn sich die Jugend zur politischen Debatte trifft: Eine Session des Jugendparlaments im Gemeinderatssaal von Winterthur. Foto: Madeleine Schoder (Tamedia)

In kurzen, prägnanten Sätzen stellte er die Idee vor, bezifferte die ungefähren Kosten und warb überzeugend für das Anliegen seiner Mitstreiterin und ihm. Nein, die Rede ist nicht von einem Stadtratsmitglied, sondern von Dominik Jaggi. Der Achtklässler hatte zusammen mit Ronja Grieder und 43 Mitunterzeichnenden den zweiten Jugendvorstoss in der Geschichte Thuns eingereicht. Am Donnerstagabend nahm das Parlament der Erwachsenen das Postulat nun an – einstimmig. Damit prüft der Gemeinderat, wie in Thun ein Jugendrat oder -parlament eingesetzt und ausgestaltet werden könnte.