Thun vor 50 Jahren – Viel Glück im Unglück für fünf Bootsinsassen Ein Motorboot prallte gegen die Aareschleuse und kenterte, die Passagiere kamen mit dem Schrecken davon. Manuel Berger

Beim Unfall war auch ein Motorboot der Stadtpolizei im Einsatz (Symbolbild). Foto: Markus Hubacher

«Es mutet beinahe wie ein Wunder an, dass der Motorbootsunfall vom Auffahrtstag auf der Aare in Thun keine Opfer forderte», schrieb das «Thuner Tagblatt» am 1. Juni 1973. Eine Familie machte sich auf zu einer Bootsfahrt, als der Motor nicht ansprang und das Boot gegen die Scherzligschleuse trieb. Der Bootsführer versuchte noch am Ufer zu landen, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Boot an der Schleuse kenterte und die fünf Insassen, vier Erwachsene und ein Kleinkind, in die Aare stürzten.