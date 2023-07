Geldberater: ETF-Tipps – Viel Geld geerbt – und jetzt wohin damit? Wer einen hohen Betrag anlegen will, sollte sowohl in verschiedene Anlageklassen als auch international diversifizieren. Unser Geldexperte hat ein paar Vorschläge.

Martin Spieler

Eine Million nur auf einen ETF setzen? Martin Spieler erklärt, warum das keine gute Idee ist. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich habe 2 Millionen Franken geerbt und möchte diese schlau anlegen. Ein Teil ist bei einem Robo Advisor, ein Teil bei einer Vermögensverwaltung und ein Grossteil liquide. Den Notgroschen habe ich beiseite getan. Da ich durch meine familiäre Situation mehr ausgebe, als ich einnehme, bin ich darauf angewiesen, dass ich in ausschüttende ETF anlege. Mir wurde empfohlen, circa 1 Million Franken in einen einzigen ETF, und zwar in den iShares Core SPI (CH), Valorennummer 23793565, anzulegen. Ich bin nicht überzeugt, ob das eine gute Idee ist, so viel Geld auf nur einen ETF zu setzen, der nur in der Schweiz ist. Was denken Sie? Leserfrage von S.B.