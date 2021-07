Grindelwald/Burgistein - Viel Freude und ein bisschen Wehmut

Silbermedaille für Eiger-Ultra-Trail Infos einblenden

«Wir haben die Silbermedaille gewonnen und nicht die goldene verloren», sagt Ralph Näf, OK-

Präsident Eiger-Ultra-Trail Grindelwald. Ein Ultra-Trail ist – so wird er definiert – länger als ein

Marathon (42,195 Kilometer). Das erfüllte auch die Eiger-Ultra-Trail-Corona-Special-Edition am

Wochenende vom 17. und 18. Juli 2021 mit dem 51 Kilometer langen Panorama-Trail E51; 3100 Höhenmeter waren zu bewältigen.

595 Herren und 151 Damen und 88 Couples haben sich klassiert. «Mit Kathrin Götz und

Jean Philippe Tschumi siegten die Gewinner des Eiger-Ultra-Trails 2019», sagt Näf. Wahrscheinlich

seien schon einige Spezialisten der «Königsdisziplin», dem 101 Kilometer langen Eiger-Ultra-Trail,

ferngeblieben. Da kein Massenstart erlaubt war, wäre er für später startende Läufer zum Nachtlauf geworden. Zudem hat das OK die Zahl der Helfenden beschränkt. Es gab auch kein Kinderrennen. Der E51 war ausverkauft.

Am 35 km langen Nordwand-Trail, der ausnahmsweise am Sonntag durchgeführt wurde,

starteten 456 Läuferinnen und Läufer. Den 16 Kilometer langen Genuss-Trail beendeten 508

Laufende. Die Teilnehmenden seien sehr glücklich gewesen. «Trailläufer sind gesellig», begründete

Näf das Glücksgefühl. Die Wege seien zwar nass und glitschig gewesen, und hin und wieder sei ein

Bach zu überwinden gewesen, aber die Wegmeister der Gemeinden Grindelwald und Lauterbrunnen hätten

sie sehr gut gepflegt. Jetzt hofft das OK auf den 10. Eiger-Ultra-Trail und verspricht Überraschendes. (agg)