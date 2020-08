Guter Auftakt für Langenthal – Viel Feingespür und hohe Laufbereitschaft Langenthal ist mit einem 3:1-Sieg in Zug in die 1.-Liga-Saison 2020/21 gestartet. Mit Labinot Aziri traf ein Neuer gleich zweimal. Reto Pfister

Langenthals Doppeltorschütze Labinot Aziri (rechts) im Laufduell mit dem Zuger Raphael Mollet. Foto: André Grossenbacher

Nicht mit einer Willensleistung, sondern mit taktischem Feingespür und hoher Laufbereitschaft sicherten sich der FC Langenthal mit einem 3:1-Sieg in Zug verdient die ersten drei Punkte in der Saison 2020/21. Dass die Langenthaler dem Spiel sofort den Stempel aufdrücken wollten, zeigten sie von Beginn weg. Die Gäste sorgten mit einem wirkungsvollen Anlaufen des ballführenden Gegenspielers für Verwirrung bei den Zugern. In der 14. Minute liessen die Zentralschweizer Neuzuzug Valovcan gewähren, dessen Schuss lenkte Verteidiger Njau ins eigene Tor ab. Damit war die Partie aus Sicht der Gäste lanciert. Zudem brachte Zug unnötige Härte ins Geschehen. Der ebenfalls neu verpflichtete Skeraj vergab das zweite Tor für die Oberaargauer nach dem ersten Eckball. Ab der 34. Minute mussten die Zuger in Unterzahl weiterspielen, als Sylla nach einem sehr groben Foul zu Recht die rote Karte sah. Kurz vor der Pause hätte das 2:0 aus Sicht der Langenthaler eigentlich fallen müssen. Skeraj und Aziri scheiterten an Zugs Keeper Pastore.

Nur kurz bestand nach Wiederaufnahme der Partie Gefahr für die Gäste nach einem Schuss des Innerschweizers Babic. Doch Langenthals Keeper Fankhauser behielt die Ruhe und die Nerven mit einer tollen Parade. Nur zwei Zeigerumdrehungen später stand der ebenfalls erst in diesem Sommer zu den Oberaargauern gestossene Stürmer Aziri goldrichtig und verwertete einen Abpraller per Kopf mühelos (48, Minute).

Doch gewonnen war das Spiel für den FCL noch nicht, so einfach wollte sich Zug noch nicht geschlagen gegeben. Nach genau einer Stunde fingen die Gastgeber einen Angriff der Gäste ab. Srdic düpierte Goalie Fankhauser mit einem Flachschuss in die hintere, tiefe Ecke. Acht Minuten vor dem Ende sah Langenthals Selmani, bereits verwarnt, nach einem weiteren Foul die zweite gelbe Karte. Das Team von Trainer Willy Neuenschwander liess sich jedoch nicht mehr in Bedrängnis bringen. Bei nummerischem Gleichstand markierte Aziri in der 83. Minute den letzten Treffer zum verdienten 3:1-Sieg für die Oberaargauer.

Sehr diszipliniert agiert

Neuenschwander war mit der Leistung seines Teams zufrieden. «Ich nehme den Erfolg sehr wohlwollend entgegen. Der Sieg war für uns sehr wichtig. Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert agiert», meinte er. «Wir hätten einzig die Partie bereits in Durchgang eins zu unseren Gunsten entscheiden müssen. Nach dem Zweitorevorsprung in der zweiten Halbzeit liessen wir dem Gegner zu viel Spielraum und wurden mit dem Gegentreffer dafür bestraft. Letztlich aber geht der Sieg für uns in Ordnung.»